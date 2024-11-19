Путин утвердил обновленную ядерную доктрину

Путин подписал указ о ядерном сдерживании
Президент России Владимир Путин подписал новый указ о принципах государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ определяет основные направления и задачи в этой сфере на ближайшие годы. Указ
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