Мэр Челябинска Алексей Лошкин планирует внести изменения в кадровый состав администрации. Как сообщил новый глава города, на такие решения потребуется время. Об этом передает корреспондент URA.RU из мэрии.
«Я обладаю определенным мнением исходя из месяца, который предшествовал моему назначению. Командой многое было сделано, но, как любой руководитель, я внесу свои изменения в действующую команду. Для этого требуется время», — ответил Лошкин на вопрос журналистов.
Лошкин был избран депутатами гордумы мэром Челябинска 19 ноября. Он набрал 30 из 33 голосов. Вместе с ним в финал гонки попали еще четыре кандидата — глава Калининского района Владимир Шамне, депутат ЗСО Павел Жолобов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор ООО «Логистический центр „Форвард“ Светлана Мячкова.
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