Пятеро в мэры: кто хочет стать главой Челябинска

На пост главы областного центра претендуют пять кандидатов

17 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Перед конкурсной комиссией представили свои планы по развитию города 23 кандидата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 В Челябинске 19 ноября состоятся выборы мэра. Конкурсная комиссия из 23 претендентов отобрала пятерых кандидатов, из которых депутатам гордумы предстоит выбрать нового главу областного центра. Это врио мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат ЗСО Павел Жолобов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор ООО «Логистический центр «Форвард» Светлана Мячкова. URA.RU изучило список кандидатов, претендующих на то, чтобы возглавить город. Павел Жолобов Павел Жолобов Вадим Ахметов © URA.RU Жолобов — самый младший из участников конкурса, ему 40 лет, однако он уже замдиректора «Птицефабрики Челябинской» и депутат заксобрания региона. Родился в Кременкуле, карьеру начинал на ЧКПЗ наладчиком. Продвинулся по партийной линии — в 2010—2011 годах работал куратором в региональном отделении «Справедливой России» в Челябинской области. Также руководил различными коммерческими организациями. Женат, воспитывает сына и дочь. По его мнению, главные задачи мэра Челябинска — создать условия для роста численности населения, добиться на международном уровне лидерства по конкурентоспособности человеческого капитала. Также мэр должен обеспечить безопасность и удовлетворенность населения от пребывания в городе и создать условия для участия жителей в процессах управления стратегией развития города. Светлана Мячкова Светлана Мячкова Вадим Ахметов © URA.RU Мячковой 43 года, она работает генеральным директором ООО «Логистический центр «Форвард». Является кандидатом технических наук. Ее профессиональная деятельность связана с логистикой с 2003 года. С 2012 председатель комитета по транспорту и логистике Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Автор 12 печатных работ, имеет два свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ. Предложения, озвученные Мячковой в ходе конкурса по отбору кандидатов на пост главы, также отчасти были связаны с логистикой. Она говорила о международном взаимодействии. С сожалением вспомнила, что были планы провести в Челябинске саммит стран ШОС и БРИКС в 2019 году, но затем все отменилось. Кроме того, она предложила для поддержки спорта разрешить жертвовать средства спортивным организациям. В частности, она пояснила, что могла бы оплатить поездку своего сына на соревнования, но ей не разрешают этого сделать. По данным базы «Сбис», в ООО «Логистический центр «Форвард» трудится один сотрудник, выручка за 2023 год превысила четыре миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 14 тысяч рублей. Алексей Лошкин Алексей Лошкин Вадим Ахметов © URA.RU Лошкину 46 лет. Он родился в Челябинске. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Кандидат в мастера спорта по боксу. Работал в региональном главке МВД начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, затем был начальником Главного экспертного управления, Главного контрольного управления и Контрольно-счетной палаты региона. В октябре назначен исполняющим обязанности главы Челябинска. Алексей Лошкин является кандидатом в мастера спорта по боксу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На конкурсе Лошкин представил свою программу, состоящую из 10 основных тезисов. Среди них — модернизация коммунальной инфраструктуры, комплексное развитие территорий, сокращение ветхого жилфонда, строительство детских садов и школ, благоустройство и экологическое благополучие. Также в числе приоритетов Лошкин назвал модернизацию и реконструкцию парков города, открытие центров активного долголетия и поддержку бойцов СВО, открытие в каждом районе центров психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. Он подчеркнул свое особое отношение к Челябинску, поскольку это город, в котором он родился и вырос и в котором живет его семья и растут его дети. Владимир Шамне Владимир Шамне Вадим Ахметов © URA.RU Шамне 50 лет, он возглавляет Калининский район Челябинска. Родился в Златоусте, служил в налоговой полиции. Работал директором операционного офиса банка «Русский Стандарт» в Перми. Также возглавлял ряд организаций в Челябинске. С 2019 года работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, с 2022 года руководит районом. Женат. Воспитывает двоих детей. На конкурсе Шамне подчеркнул, что в работе мэра важно стратегическое видение развития города. Это развитие он увязал со «Стратегией развития» Челябинска до 2035 года. Упомянул строящийся межуниверситетский кампус как фактор, который будет удерживать молодежь в Челябинске. Павел Урсаев Павел Урсаев © URA.RU Урсаев — самый возрастной из кандидатов, ему 52 года. По словам Урсаева, ООО «Транском», в котором он сейчас занимает должность исполнительного директора, — это транспортное подразделение федерального холдинга «Много Мебели». Структура работает в Челябинске, Саратове, Твери и Новосибирске, но живет Урсаев с семьей в Челябинске В ходе конкурса Урсаев озвучил идею вывода всех инженерных коммуникаций города, прежде всего сети теплоснабжения, из-под земли. По его мнению, так будет дешевле их строить и ремонтировать. Один из этих кандидатов станет новым мэром Челябинска. Это произойдет 19 ноября на сессии гордумы. Новый мэр заступит на пост на срок пять лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 19 ноября состоятся выборы мэра. Конкурсная комиссия из 23 претендентов отобрала пятерых кандидатов, из которых депутатам гордумы предстоит выбрать нового главу областного центра. Это врио мэра Алексей Лошкин, глава Калининского района Владимир Шамне, депутат ЗСО Павел Жолобов, исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и гендиректор ООО «Логистический центр «Форвард» Светлана Мячкова. URA.RU изучило список кандидатов, претендующих на то, чтобы возглавить город. Павел Жолобов Жолобов — самый младший из участников конкурса, ему 40 лет, однако он уже замдиректора «Птицефабрики Челябинской» и депутат заксобрания региона. Родился в Кременкуле, карьеру начинал на ЧКПЗ наладчиком. Продвинулся по партийной линии — в 2010—2011 годах работал куратором в региональном отделении «Справедливой России» в Челябинской области. Также руководил различными коммерческими организациями. Женат, воспитывает сына и дочь. По его мнению, главные задачи мэра Челябинска — создать условия для роста численности населения, добиться на международном уровне лидерства по конкурентоспособности человеческого капитала. Также мэр должен обеспечить безопасность и удовлетворенность населения от пребывания в городе и создать условия для участия жителей в процессах управления стратегией развития города. Светлана Мячкова Мячковой 43 года, она работает генеральным директором ООО «Логистический центр «Форвард». Является кандидатом технических наук. Ее профессиональная деятельность связана с логистикой с 2003 года. С 2012 председатель комитета по транспорту и логистике Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Автор 12 печатных работ, имеет два свидетельства государственной регистрации программы для ЭВМ. Предложения, озвученные Мячковой в ходе конкурса по отбору кандидатов на пост главы, также отчасти были связаны с логистикой. Она говорила о международном взаимодействии. С сожалением вспомнила, что были планы провести в Челябинске саммит стран ШОС и БРИКС в 2019 году, но затем все отменилось. Кроме того, она предложила для поддержки спорта разрешить жертвовать средства спортивным организациям. В частности, она пояснила, что могла бы оплатить поездку своего сына на соревнования, но ей не разрешают этого сделать. По данным базы «Сбис», в ООО «Логистический центр «Форвард» трудится один сотрудник, выручка за 2023 год превысила четыре миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 14 тысяч рублей. Алексей Лошкин Лошкину 46 лет. Он родился в Челябинске. Имеет ученую степень кандидата юридических наук. Кандидат в мастера спорта по боксу. Работал в региональном главке МВД начальником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, затем был начальником Главного экспертного управления, Главного контрольного управления и Контрольно-счетной палаты региона. В октябре назначен исполняющим обязанности главы Челябинска. На конкурсе Лошкин представил свою программу, состоящую из 10 основных тезисов. Среди них — модернизация коммунальной инфраструктуры, комплексное развитие территорий, сокращение ветхого жилфонда, строительство детских садов и школ, благоустройство и экологическое благополучие. Также в числе приоритетов Лошкин назвал модернизацию и реконструкцию парков города, открытие центров активного долголетия и поддержку бойцов СВО, открытие в каждом районе центров психологической помощи для военнослужащих и членов их семей. Он подчеркнул свое особое отношение к Челябинску, поскольку это город, в котором он родился и вырос и в котором живет его семья и растут его дети. Владимир Шамне Шамне 50 лет, он возглавляет Калининский район Челябинска. Родился в Златоусте, служил в налоговой полиции. Работал директором операционного офиса банка «Русский Стандарт» в Перми. Также возглавлял ряд организаций в Челябинске. С 2019 года работал заместителем мэра Челябинска по вопросам градостроительства, с 2022 года руководит районом. Женат. Воспитывает двоих детей. На конкурсе Шамне подчеркнул, что в работе мэра важно стратегическое видение развития города. Это развитие он увязал со «Стратегией развития» Челябинска до 2035 года. Упомянул строящийся межуниверситетский кампус как фактор, который будет удерживать молодежь в Челябинске. Павел Урсаев Урсаев — самый возрастной из кандидатов, ему 52 года. По словам Урсаева, ООО «Транском», в котором он сейчас занимает должность исполнительного директора, — это транспортное подразделение федерального холдинга «Много Мебели». Структура работает в Челябинске, Саратове, Твери и Новосибирске, но живет Урсаев с семьей в Челябинске В ходе конкурса Урсаев озвучил идею вывода всех инженерных коммуникаций города, прежде всего сети теплоснабжения, из-под земли. По его мнению, так будет дешевле их строить и ремонтировать. Один из этих кандидатов станет новым мэром Челябинска. Это произойдет 19 ноября на сессии гордумы. Новый мэр заступит на пост на срок пять лет.