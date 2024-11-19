В Кремле призвали глубоко проанализировать указ Путина о ядерном сдерживании

Президент России Владимир Путин подписал новый указ, касающийся основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал глубоко проанализировать текст документа.
«Сегодня был подписан важный указ президента. Указ об утверждений основ госполитики ядерного сдерживания. Текст опубликован. Очень важный текст, должен стать объектом глубокого анализа... Нужно было привести наши основы в соответствие с обстановкой. РФ всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания», — рассказал Песков во время конференц-колла.
По словам представителя Кремля, Россия предпринимает значительные усилия для предотвращения применения ядерного оружия и усугубления напряженности в международных отношениях. Ядерное сдерживание основывается на осознании потенциального противника о неизбежности ответных действий, подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее президент России Владимир Путин подписал новый указ о принципах государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ определяет основные направления и задачи в этой сфере на ближайшие годы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.