Песков ответил, сколько будет продолжаться СВО

Песков: СВО продолжится до достижения всех целей
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Украина превращалась во вражеский центр по отношению к России, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
Украина превращалась во вражеский центр по отношению к России, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет поставленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«СВО продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей», — заявил Дмитрий Песков во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что Украина превращалась во вражеский центр по отношению к России. 

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Спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет поставленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. «СВО продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей», — заявил Дмитрий Песков во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что Украина превращалась во вражеский центр по отношению к России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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