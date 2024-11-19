Песков ответил, сколько будет продолжаться СВО

Украина превращалась во вражеский центр по отношению к России, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Спецоперация РФ на Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет поставленных целей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«СВО продолжается и будет продолжаться до достижения поставленных целей», — заявил Дмитрий Песков во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что Украина превращалась во вражеский центр по отношению к России.
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