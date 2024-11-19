Песков ответил на вопрос URA.RU о применении ATACMS против России

Песков: Россия отслеживает ситуацию с возможными ударами ATACMS
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские военные следят за информацией о ракетах ATACMS, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Российские военные следят за информацией о ракетах ATACMS, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото:

Россия тщательно фиксирует любые угрозы со стороны Украины и Запада. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU информацию, что американские ракеты ATACMS будут применяться по объектам в Курской области.

«Наши военные и соответствующие службы, естественно, отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией и в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все», — заявил Песков.

По информации телеканала CNN, американская администрация ожидает использование дальнобойных ракет ATACMS «преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области». Первые сообщения о разрешении США бить американским оружием вглубь России появились в СМИ вечером 17 ноября. Официальные американские должностные лица еще не подтвердили эту информацию, однако глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель 18 ноября заявил, что США предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по территории России на расстояние до 300 километров.

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Россия тщательно фиксирует любые угрозы со стороны Украины и Запада. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU информацию, что американские ракеты ATACMS будут применяться по объектам в Курской области. «Наши военные и соответствующие службы, естественно, отслеживают ситуацию максимально внимательно в связи с этой появившейся информацией и в связи с прозвучавшими заявлениями. Конечно же, скажем так, дальше руководствоваться сообщениями отдельно взятого телеканала вряд ли возможно, хотя мы тщательно фиксируем все», — заявил Песков. По информации телеканала CNN, американская администрация ожидает использование дальнобойных ракет ATACMS «преимущественно для ударов по российским объектам в Курской области». Первые сообщения о разрешении США бить американским оружием вглубь России появились в СМИ вечером 17 ноября. Официальные американские должностные лица еще не подтвердили эту информацию, однако глава внешней политики и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель 18 ноября заявил, что США предоставили Украине разрешение на осуществление ударов по территории России на расстояние до 300 километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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