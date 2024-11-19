Почему челябинцы перед покупкой стали долго выбирать жилье на «вторичке»

Челябинцы стали на три недели дольше покупать жилье на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы не торопятся покупать жилье, требуя скидок на недвижимость
Челябинцы не торопятся покупать жилье, требуя скидок на недвижимость Фото:

Жители Челябинска стали на три недели дольше выбирать квартиры на вторичном рынке. Это происходит из-за спада продаж на рынке недвижимости. Средняя ставка на вторичку на данный момент составляет уже 27% годовых. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Сейчас челябинцы могут себе позволить достаточно длительное время выбирать квартиру на рынке недвижимости. В основном это неактивные покупатели с деньгами. Средняя ставка по ипотеке на вторичку на данный момент составляет 27%», — сообщается на сайте.

При этом многих челябинцев не устраивает предлагаемая повышенная ставка по ипотеке, из-за чего они перебирают варианты. C середины октября 2024 года застройщики начали предлагать новые квартиры со скидками от 10%. В свою очередь собственники квартир на вторичном рынке при условии покупки жилья за наличный расчет также применяли дисконтирование в размере 30%. Пока рынок недвижимости не проработал новые механизмы финансирования сделок, компенсирующие отсутствие льготных программ, скидки широко применяются для стимулирования спроса. 

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Жители Челябинска стали на три недели дольше выбирать квартиры на вторичном рынке. Это происходит из-за спада продаж на рынке недвижимости. Средняя ставка на вторичку на данный момент составляет уже 27% годовых. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Сейчас челябинцы могут себе позволить достаточно длительное время выбирать квартиру на рынке недвижимости. В основном это неактивные покупатели с деньгами. Средняя ставка по ипотеке на вторичку на данный момент составляет 27%», — сообщается на сайте. При этом многих челябинцев не устраивает предлагаемая повышенная ставка по ипотеке, из-за чего они перебирают варианты. C середины октября 2024 года застройщики начали предлагать новые квартиры со скидками от 10%. В свою очередь собственники квартир на вторичном рынке при условии покупки жилья за наличный расчет также применяли дисконтирование в размере 30%. Пока рынок недвижимости не проработал новые механизмы финансирования сделок, компенсирующие отсутствие льготных программ, скидки широко применяются для стимулирования спроса. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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