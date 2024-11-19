«Сажали на бутылку и требовали миллион рублей»: в Тюмени обезврежена этническая ОПГ

В Тюмени задержаны члены молодежной ОПГ, состоявшей из выходцев стран СНГ: Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что члены преступной группировки вымогали деньги у местных жителей, которых считали слабыми. Как следует из материалов уголовного дела (имеются в распоряжении редакции), одну из своих жертв они заставили сесть на стеклянную бутылку, а с другой требовали миллион рублей.
«Фигуранты были задержаны в Тюмени после того, как их жертвы обратились в полицию. Это мужчины, у которого они под надуманным предлогом вымогали деньги. Трое наиболее активных участников ОПГ арестованы и уже дали признательные показания. 11 ноября 2024 года против них было заведено сразу несколько уголовных дел. В том числе, по п. „а“ ч. 2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера», — рассказал собеседник агентства.
Преступное братство
В 2022 году один из фигурантов уголовного дела, уроженец Киргизии Иселбек М., познакомился в Тюмени со своим ровесником, выходцем из Узбекистана Саидом Б. Как следует из показаний фигурантов, мужчины быстро нашли общий язык: начали близко общаться, ходить друг к другу в гости, нередко вместе распивали алкоголь. Спустя год, в 2023-м, они познакомились с третьим фигурантом, которым оказался этнический таджик Руслан П. Последний стал лидером компании и предложил новым знакомым сразу несколько криминальных схем заработка.
«Руслан П. сказал, что есть люди, которые должны ему денег, и нужно будет выбивать из них долги. Кроме этого, он посоветовал новым друзьям занимать деньги даже малознакомым людям, а обратно требовать с процентами. При этом, заранее о таких условиях займов никто никого предупреждать не собирался: людей планировали ставить перед фактом», — отметил инсайдер URA.RU.
Для реализации замысла была разработана целая схема: фигуранты знакомились с новыми людьми, проводили тщательный анализ их финансовых возможностей, а также оценивали морально-волевые качества. Чтобы, в случае чего, жертв можно было легко напугать и подавить.
«Либо деньги, либо сядешь на бутылку»
В январе 2023 года Иселбек М. устроился работать в тюменский ТРЦ «Солнечный», где встретил своего знакомого Константина А., который тоже там трудился. Последний имел неосторожность занять у Иселбека 2 000 рублей, но вовремя отдать не успел, поскольку попал под арест. Как следует из материалов уголовного дела, долг он вернул сразу после того, как оказался на свободе. Но кредитор сказал, что теперь задолженность тюменца составляет не 2 000, а 10 000 рублей, где 8 000 рублей — это проценты за нарушение сроков возврата. Константин А. доплачивать что-то сверху наотрез отказался.
Как следует из показаний одного из фигурантов, после этого Константин А. был взят членами группировки в оборот: со временем его долг вырос сначала до 60 000 рублей, а затем — до 120 000 рублей. При этом, мужчина начал прятаться от членов группировки, но был пойман ими в период с февраля по март 2024 года и силой доставлен в квартиру к Иселбеку М. Там у тюменца забрали два мобильных телефона, сумку с документами и паспорт. Сказав, что если он не расплатится по счетам в течение часа, его «посадят на бутылку».
«Константин А. ответил отказом, тогда Саид Б. нанес ему удар кулаком по голове и повторил свои требования. Так продолжалось четыре — пять раз. В какой-то момент, я принес стеклянную бутылку объемом 0,5 литра и сказал ему: „садишься на бутылку, и твой долг прощен“. Константин А., после применения в отношении него насилия, снял с себя штаны, трусы и ввел бутылку в свое анальное отверстие. В это время я снимал видеозапись происходящего на мобильный телефон. После того как он сделал это, я сказал, что он должен будет каждую неделю переводить на мой счет в банке OZON по 5 000 рублей. При этом, два мобильных телефона и сумку с документами мы ему возвращать не стали», — следует из показаний Иселбека М.
Воля мужчины была сломлена и он начал еженедельно переводить злоумышленникам по 5 000 рублей. В общей сложности тюменец успел передать Иселбеку М. 90 000 рублей.
Дело на миллион
Еще одной жертвой группировки, как предполагает следствие, стал житель Тюмени Дмитрий Ш., с которым фигуранты познакомились в феврале 2023 года через общего друга. Мужчине они предложили проехаться по злачным заведениям города, выпить и отдохнуть, но тот ответил, что на развлечения денег у него нет. В ответ новые знакомые заверили, что платить ничего и не нужно, все расходы они готовы взять на себя. Компания посетила несколько баров, массажный салон и сауну, где в какой-то момент, под воздействием алкоголя, Дмитрий Ш. признался, что недавно у него умерла мать и по наследству достался дом, который он планирует продать. После этого, как признался силовикам один из фигурантов уголовного дела, Руслан П. спросил у мужчины, готов ли он отдать им 100 000 рублей с денег, полученных от продажи недвижимости. Тот ответил, что готов.
Спустя некоторое время члены группировки напомнили Дмитрию Ш. о его обещании, но у мужчины нужной суммы не оказалось. Тогда троица посадила его в багажник автомобиля и отвезла на одну из местных автомоек. Там ему сказали, что теперь он будет бесплатно мыть машины, пока не отдаст долг. Тот сначала согласился, но затем сбежал, однако 29 июня 2024 года сам назначил встречу злоумышленникам, чтобы решить вопрос мирным путем.
По признанию одного из членов группировки, на встрече Дмитрий Ш. сказал, что денег у него нет. После этого они все вместе поехали к брату своей жертвы: тот готов был отдать 30 000 рублей, но не больше. Такой вариант фигурантов уголовного дела не устроил.
«Мы поехали к Дмитрию Ш. домой и заперлись изнутри, чтобы он не смог сбежать. С нами еще была его девушка, но ее никто не удерживал: она свободно входила и выходила из квартиры. Для устрашения мы показали Дмитрию видеозапись того, как Константин А. садится на бутылку. И сказали, что если денег не будет, с ним произойдет то же самое. К утру 30 июня Дмитрий нашел 37 000 рублей, которые перевел с банковского счета своей подруги другу Руслана П., также он отдал нам ноутбук Lenovo стоимостью около 25 000 рублей, после чего мы покинули его дом. При этом, Руслан сказал, что вернется за оставшейся частью долга в размере 50 000 рублей через неделю. Однако Дмитрий, по истечению этого срока, денег не нашел. После этого, по словам Руслана, его долг увеличился до 1 000 000 рублей», — сообщается в показаниях Иселбека М.
Штраф за безнравственность и конец «бригады»
Последним «делом», которое в своих показаниях упоминает фигурант, стало наказание мужчины, оказывавшего знаки внимания замужней женщине. Троице на него пожаловался знакомый Руслана П. Члены группировки нашли этого человека, посадили в свою машину и начали пугать физической расправой, после чего взяли мобильный телефон жертвы и самостоятельно через банковское приложение перевели себе 15 000 рублей. Эти деньги они поделили между собой.
Сейчас все три участника этнической группировки находятся под стражей. По данным источников URA.RU, 11 ноября Следственным комитетом были возбуждены два уголовных дела: по п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ — незаконное лишение свободы и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера. По словам инсайдеров агентства, в ближайшее время этот перечень может быть расширен: расследование в отношении преступной троицы только началось.
В пресс-службу СУ СКР по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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