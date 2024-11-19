МЧС и дорожники просят не выезжать на челябинские трассы из-за снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Челябинской области ожидаются снегопады и метели
В Челябинской области ожидаются снегопады и метели Фото:

В Челябинской области 20 ноября ожидаются мокрый сильный снег, метели и гололедные явления. Как URA.RU сообщили в региональном МЧС и Упрдор «Южный Урал», воздержаться от поездок по трассам в горнозаводской зоне.

«Просим водителей отложить поездки на дальние расстояния, а при передвижении пешком использовать нескользящую обувь и обходить обледенелые участки. Утром и днем 20 ноября в горных районах ожидаются мокрый снег, местами сильный, днем гололедица», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Как уточнили в Южноуральском Росавтодоре, умеренный снег на юге региона может сопровождаться дождями, также ожидаются слабые метели. Местами возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем 21 и 22 ноября при этом ожидается потепление до 2 — 3 градусов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области 20 ноября ожидаются мокрый сильный снег, метели и гололедные явления. Как URA.RU сообщили в региональном МЧС и Упрдор «Южный Урал», воздержаться от поездок по трассам в горнозаводской зоне. «Просим водителей отложить поездки на дальние расстояния, а при передвижении пешком использовать нескользящую обувь и обходить обледенелые участки. Утром и днем 20 ноября в горных районах ожидаются мокрый снег, местами сильный, днем гололедица», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Как уточнили в Южноуральском Росавтодоре, умеренный снег на юге региона может сопровождаться дождями, также ожидаются слабые метели. Местами возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем 21 и 22 ноября при этом ожидается потепление до 2 — 3 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...