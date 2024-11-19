МЧС и дорожники просят не выезжать на челябинские трассы из-за снегопадов

В Челябинской области 20 ноября ожидаются мокрый сильный снег, метели и гололедные явления. Как URA.RU сообщили в региональном МЧС и Упрдор «Южный Урал», воздержаться от поездок по трассам в горнозаводской зоне.
«Просим водителей отложить поездки на дальние расстояния, а при передвижении пешком использовать нескользящую обувь и обходить обледенелые участки. Утром и днем 20 ноября в горных районах ожидаются мокрый снег, местами сильный, днем гололедица», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.
Как уточнили в Южноуральском Росавтодоре, умеренный снег на юге региона может сопровождаться дождями, также ожидаются слабые метели. Местами возможны порывы ветра до 13 метров в секунду. Днем 21 и 22 ноября при этом ожидается потепление до 2 — 3 градусов.
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