Показано, как будут вырубать Березовую рощу в Академическом. Фото

19 ноября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В Березовой роще Академического района хотят возвести ЖК и разбить парк Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге Березовая роща, которую планируют разбить в рамках дальнейшей застройки Академического района «Атомстройкомплекс», может остаться без насаждений из-за перегруженности активностями и большого количества людей, что будут посещать территорию. Об этом в ходе заседания Совета по развитию общественных пространств города заявила профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина. Трансляция шла на сайте мэрии. «Мы изучили много парков на базе естественных насаждений, их больше 20. И нет ни одного, где бы не происходила дигрессия (ухудшение состояния, — прим. URA.RU) насаждений и практически полное их уничтожение. Если не принимать какие-то усилия, то береза сменится на липу, на яблоню. Удерживать видовой состав при такой нагрузке (большое количество активностей, а следовательно, людей) крайне сложно», — подчеркнула Аткина. Приведя в пример ЦПКиО им. Маяковского, парк имени Чкалова, где сохранить естественные насаждения не удалось. Член совета предложила разработчикам концепции параллельно с архитектурным проектом разработать и план по сохранению существующей Березовой рощи. А также, вместо того, как планирует «Атомстройкомплекс», рассказав это в ходе заседания, вырубить еще около 60% больных деревьев и на этих участках разместить детские и спортивные площадки, заменить насаждения на новые. О необходимости доработать проект заявил, подводя итоги, и глава департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов. «Как концепцию предлагаю утвердить, но с доработкой всех тех замечаний, что были озвучены. Первый проект, который рисовали французы, — это была полная застройка. Ни о каком парке речи не было. Далее, когда сюда хотели перевести сельхозакадемию, от парка тоже ничего не оставалось. Поэтому эти 16 га, которые получилось сохранить, — это отлично. И мы будем надеяться, что „Атомстройкомплекс“ выполнит свои обязательства», — добавил он. Березовая роща располагается в границах улиц Академика Вонсовского, Чкалова, Краснолесья и Цветаевой. Сейчас площадь участка без застройки составляет 25 га. После появления образовательного центра, детского сада, школы, жилого дома сократится до 16 га. Планируется, что в парке будет слабое освещение, чтобы не было негативного воздействия на окружающую среду. Там же обустроят сеть тропинок, детскую и спортивную площадку, амфитеатр и зону для выгула собак. Помимо этого, велодорожку хотят совместить с пешеходной, а территорию озеленить, создав зоны для подопечных центра развития «Эврика» и общественный огород (как в парке Маяковского). Визуализация главной парковой аллеи Презентация пресс-службы мэрии Екатеринбурга Зона массовых мероприятий Презентация пресс-службы мэрии Екатеринбурга Зона выгула собак Презентация пресс-службы мэрии Екатеринбурга Визуализация спортивной зоны парка Презентация пресс-службы мэрии Екатеринбурга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге Березовая роща, которую планируют разбить в рамках дальнейшей застройки Академического района «Атомстройкомплекс», может остаться без насаждений из-за перегруженности активностями и большого количества людей, что будут посещать территорию. Об этом в ходе заседания Совета по развитию общественных пространств города заявила профессор кафедры ландшафтного строительства УГЛТУ Людмила Аткина. Трансляция шла на сайте мэрии. «Мы изучили много парков на базе естественных насаждений, их больше 20. И нет ни одного, где бы не происходила дигрессия (ухудшение состояния, — прим. URA.RU) насаждений и практически полное их уничтожение. Если не принимать какие-то усилия, то береза сменится на липу, на яблоню. Удерживать видовой состав при такой нагрузке (большое количество активностей, а следовательно, людей) крайне сложно», — подчеркнула Аткина. Приведя в пример ЦПКиО им. Маяковского, парк имени Чкалова, где сохранить естественные насаждения не удалось. Член совета предложила разработчикам концепции параллельно с архитектурным проектом разработать и план по сохранению существующей Березовой рощи. А также, вместо того, как планирует «Атомстройкомплекс», рассказав это в ходе заседания, вырубить еще около 60% больных деревьев и на этих участках разместить детские и спортивные площадки, заменить насаждения на новые. О необходимости доработать проект заявил, подводя итоги, и глава департамента архитектуры и градостроительства мэрии Руслан Габдрахманов. «Как концепцию предлагаю утвердить, но с доработкой всех тех замечаний, что были озвучены. Первый проект, который рисовали французы, — это была полная застройка. Ни о каком парке речи не было. Далее, когда сюда хотели перевести сельхозакадемию, от парка тоже ничего не оставалось. Поэтому эти 16 га, которые получилось сохранить, — это отлично. И мы будем надеяться, что „Атомстройкомплекс“ выполнит свои обязательства», — добавил он. Березовая роща располагается в границах улиц Академика Вонсовского, Чкалова, Краснолесья и Цветаевой. Сейчас площадь участка без застройки составляет 25 га. После появления образовательного центра, детского сада, школы, жилого дома сократится до 16 га. Планируется, что в парке будет слабое освещение, чтобы не было негативного воздействия на окружающую среду. Там же обустроят сеть тропинок, детскую и спортивную площадку, амфитеатр и зону для выгула собак. Помимо этого, велодорожку хотят совместить с пешеходной, а территорию озеленить, создав зоны для подопечных центра развития «Эврика» и общественный огород (как в парке Маяковского).