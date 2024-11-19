В Челябинске 80% квартир в новостройках продается с черновой отделкой. Инфографика

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Средняя площадь продаваемых в городе новых квартир составляет 53,3 квадратных метров
Средняя площадь продаваемых в городе новых квартир составляет 53,3 квадратных метров Фото:

В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года 78,5% квартир продавалось с черновой отделкой. При этом средняя площадь продаваемого жилья в новостройках составила 53,3 квадратных метра. Об этом сообщается в исследовании компании «Объектив РФ».

«Крайне нетипично выглядит распределение квартир по типу отделки: на долю лотов с черновой отделкой приходится 78,5%. При этом почти 30% от всего предложения формирует проект жилого комплекса от одного известного челябинского застройщика. В ЖК в основном продаются квартиры без отделки», — сообщается в исследовании.

Как отметил руководитель направления инвестиционного анализа «Группы Голос» Альфрэд Шарипов, на рынке недвижимости Челябинска в 2024 году застройщики существенно пересмотрели планы продаж и стратегии по выводу новых объектов на рынок. Это связано с отменой и изменением льготных программ ипотеки, а также с повышением ключевой ставки.

В Челябинске большинство квартир строится без отделки
В Челябинске большинство квартир строится без отделки
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В Челябинске по состоянию на октябрь 2024 года 78,5% квартир продавалось с черновой отделкой. При этом средняя площадь продаваемого жилья в новостройках составила 53,3 квадратных метра. Об этом сообщается в исследовании компании «Объектив РФ». «Крайне нетипично выглядит распределение квартир по типу отделки: на долю лотов с черновой отделкой приходится 78,5%. При этом почти 30% от всего предложения формирует проект жилого комплекса от одного известного челябинского застройщика. В ЖК в основном продаются квартиры без отделки», — сообщается в исследовании. Как отметил руководитель направления инвестиционного анализа «Группы Голос» Альфрэд Шарипов, на рынке недвижимости Челябинска в 2024 году застройщики существенно пересмотрели планы продаж и стратегии по выводу новых объектов на рынок. Это связано с отменой и изменением льготных программ ипотеки, а также с повышением ключевой ставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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