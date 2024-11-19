РБК-Украина сообщила, что ВСУ впервые атаковали ATACMS Россию

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ВСУ первый раз ударили ATACMS вглубь РФ
ВСУ первый раз ударили ATACMS вглубь РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные впервые атаковали американскими ракетами ATACMS территорию России. Об этом сообщили журналисты. 

«ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для ударов вглубь России», — передает РБК-Украина. Так, были атакованы цели в городе Карачев Брянской области.

Ранее власти Франции и Великобритании разрешили Киеву бить дальнобойным оружием по российской территории. В частности, страна может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область. 

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Украинские военные впервые атаковали американскими ракетами ATACMS территорию России. Об этом сообщили журналисты.  «ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для ударов вглубь России», — передает РБК-Украина. Так, были атакованы цели в городе Карачев Брянской области. Ранее власти Франции и Великобритании разрешили Киеву бить дальнобойным оружием по российской территории. В частности, страна может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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