РБК-Украина сообщила, что ВСУ впервые атаковали ATACMS Россию

ВСУ первый раз ударили ATACMS вглубь РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные впервые атаковали американскими ракетами ATACMS территорию России. Об этом сообщили журналисты.
«ВСУ впервые использовали ракеты ATACMS для ударов вглубь России», — передает РБК-Украина. Так, были атакованы цели в городе Карачев Брянской области.
Ранее власти Франции и Великобритании разрешили Киеву бить дальнобойным оружием по российской территории. В частности, страна может использовать Storm Shadow/SCALP только для атак на Курскую область.
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