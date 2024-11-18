«Сейчас затрахают подрядчика»: мэр из ХМАО эмоционально выругался на совещании

В соцсети слили неосторожное высказывание мэра Пыть-Яха (ХМАО) Дмитрия Горбунова на совещании с депутатами. Поводом для взрывной реакции градоначальника стала новость о начале прокурорской проверки в адрес перевозчика из-за отсутствия автобусов на линии. Затем глава города и спикер местной думы Дмитрий Уреки принялись упрекать депутата Людмилу Завадскую за ее привычку выносить на публику городские проблемы. Запись заседания имеется в распоряжении редакции.
«Читаю сейчас вот новость, мне коллеги с округа присылают: „Прокуратура взялась за срывы в работе общественного транспорта. На ситуацию пожаловались жители Сургута, Пыть-Яха, Ханты-Мансийска. Ведомство оценит, хватает ли на городских маршрутах автобусов, а также проверит их техническое состояние и расписание движения“. Хорошая новость или плохая, как вы считаете? Сейчас затрахают подрядчика, и уйдет он из города», — заметил Горбунов.
Уреки заявил, что не хочет иметь ничего общего с Завадской, которая начала записывать свои телефонные беседы с ним после объявленного гордумой бойкота, и сообщил, что намерен заблокировать номер депутата в телефонной книге. Завадская в ответ уточнила, подтвердились ли обнародованные ею проблемы. Ответ был положительным. Никто из коллег, присутствующих на заседании, за депутата не вступился. И Уреки, и Горбунов проходили обучение в элитных школах политиков — председатель думы был выпускником первого потока «Лидеров изменений Югры», а мэр закончил обучение по федеральной программе «Лидеры России».
Уреки в беседе с журналистом агентства пояснил, что депутата он не заблокировал, и что негативных эмоций по отношению к ней не испытывает. Он заявил, что не пытался выяснить причину, по которой Завадская записывает все разговоры, и обвинил ее в выносе информации в городские соцсети. «Всем известно, кто слил информацию, это сама Людмила Николаевна. Запись вела сама депутат Завадская, она этого не скрывала, и все это видели. Потом в „Пыть-Ях Онлайн“ эта тема озвучивалась, что якобы неизвестно, кто слил — да всем известно», — настаивает Уреки.
Завадская не подтверждает свое участие в публикации голосового сообщения в соцсетях. Она заявила, что глубоко возмущена некорректными высказываниями городских властей в ее адрес.
На момент публикации новости мэр Пыть-Яха Горбунов уточнил, что готовит ответить на вопросы журналиста позже. Комментарий градоначальника ожидается.
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