Пермские депутаты одобрили проведение конкурсов для водителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За конкурсы для водителей в Перми проголосовал 31 депутат
За конкурсы для водителей в Перми проголосовал 31 депутат Фото:

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали проведение конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта. Расчетное обязательство установят на 2025 год.

«Проект был рассмотрен на заседании двух комитетов. Поправки главы города и предложения экспертов учтены решением комитета по городскому хозяйству. Прошу поддержать проект решения с учетом предложений», — отметил содокладчик по вопросу Максим Спиридонов.

Речь идет о проведении конкурсов «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах Перми». Несмотря на то, что ранее многие депутаты скептически отнеслись к ним, проект решения поддержал 31 депутат. Один проголосовал против.

В рамках проекта решения планировалось также компенсировать расходы транспортных предприятий на приобретение проездных для водителей. От этого решения пришлось отказаться, так как оно противоречит законодательству.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали проведение конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта. Расчетное обязательство установят на 2025 год. «Проект был рассмотрен на заседании двух комитетов. Поправки главы города и предложения экспертов учтены решением комитета по городскому хозяйству. Прошу поддержать проект решения с учетом предложений», — отметил содокладчик по вопросу Максим Спиридонов. Речь идет о проведении конкурсов «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах Перми». Несмотря на то, что ранее многие депутаты скептически отнеслись к ним, проект решения поддержал 31 депутат. Один проголосовал против. В рамках проекта решения планировалось также компенсировать расходы транспортных предприятий на приобретение проездных для водителей. От этого решения пришлось отказаться, так как оно противоречит законодательству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...