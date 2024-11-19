Пермские депутаты одобрили проведение конкурсов для водителей

На заседании Пермской городской думы депутаты поддержали проведение конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта. Расчетное обязательство установят на 2025 год.
«Проект был рассмотрен на заседании двух комитетов. Поправки главы города и предложения экспертов учтены решением комитета по городскому хозяйству. Прошу поддержать проект решения с учетом предложений», — отметил содокладчик по вопросу Максим Спиридонов.
Речь идет о проведении конкурсов «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах Перми». Несмотря на то, что ранее многие депутаты скептически отнеслись к ним, проект решения поддержал 31 депутат. Один проголосовал против.
В рамках проекта решения планировалось также компенсировать расходы транспортных предприятий на приобретение проездных для водителей. От этого решения пришлось отказаться, так как оно противоречит законодательству.
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