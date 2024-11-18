В столице ЯНАО назвали дороги, которые отремонтируют в 2025 году

В Салехарде в 2025 году планируют отремонтировать 39 участков улично-дорожной сети. В том числе реконструируют участок Объездной для разгрузки микрорайона Обдорский, сообщают в городской администрации.
«В 2025 году мы не снижаем набранные темпы, порядка 2-2,5 млрд рублей выделено на улично-дорожную сеть. Будут произведены работы по улице Сандалова, Канева, Гоголя, Лермонтова, планируем „заходить“ с ремонтными работами на улицы УФАН и Овражная», — цитирует telegram-канал «Администрация Салехарда» слова первого заместителя главы города Андрея Барышникова.
По данным источника, в планах мэрии также — реконструкция участка Объездной для разгрузки микрорайона Обдорский. Проект рассчитан на два года.
В течение 2025 года власти Салехарда намерены построить и реконструировать четыре автодороги, отремонтировать 39 участков улиц.
Ранее URA.RU сообщало, что в планах властей Салехарда — благоустройство территорий местных бульваров, скверов и прибрежных зон. В частности, изменится площадь у памятника Ленину, а также сквер «Северный олень».
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