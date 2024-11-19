Дети массово отравились в школьной столовой Нижнего Тагила

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На плохое самочувствие пожаловались 12 человек (архивное фото) Фото:

В нижнетагильской школе №87 дети массово отравились после обеда в столовой. На рвоту и недомогание пожаловались 12 учеников. Сотрудники регионального Роспотребнадзора и прокуратуры уже организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе правоохранителей.

«За медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратилось 12 учеников школы. В настоящее время сотрудниками территориального подразделения РПН также организованы проверочные мероприятия», — пояснили в прокуратуре.

Правоохранители пообещали принять необходимые меры в случае выявления нарушений при организации питания в школе. Будут также проверены соблюдения требований об охране жизни и здоровья детей.

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В нижнетагильской школе №87 дети массово отравились после обеда в столовой. На рвоту и недомогание пожаловались 12 учеников. Сотрудники регионального Роспотребнадзора и прокуратуры уже организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе правоохранителей. «За медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратилось 12 учеников школы. В настоящее время сотрудниками территориального подразделения РПН также организованы проверочные мероприятия», — пояснили в прокуратуре. Правоохранители пообещали принять необходимые меры в случае выявления нарушений при организации питания в школе. Будут также проверены соблюдения требований об охране жизни и здоровья детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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