Дети массово отравились в школьной столовой Нижнего Тагила

В нижнетагильской школе №87 дети массово отравились после обеда в столовой. На рвоту и недомогание пожаловались 12 учеников. Сотрудники регионального Роспотребнадзора и прокуратуры уже организовали проверку, рассказали URA.RU в пресс-службе правоохранителей.
«За медицинской помощью с жалобами на ухудшение состояния здоровья, в том числе на рвоту и недомогание, обратилось 12 учеников школы. В настоящее время сотрудниками территориального подразделения РПН также организованы проверочные мероприятия», — пояснили в прокуратуре.
Правоохранители пообещали принять необходимые меры в случае выявления нарушений при организации питания в школе. Будут также проверены соблюдения требований об охране жизни и здоровья детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!