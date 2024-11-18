18 ноября 2024

В ХМАО силовики раскрыли подробности ДТП, где погибли полицейские

В ХМАО в ДТП погибли сотрудники наркоконтроля управления МВД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО в ДТП погибли сотрудники наркоконтроля управления МВД
В ХМАО в ДТП погибли сотрудники наркоконтроля управления МВД Фото:

Силовики раскрыли подробности ДТП в Сургутском районе, где погибли двое полицейских. Они направлялись в сторону Сургута и находились при исполнении служебных обязанностей, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В ДТП погибли оперативники наркоконтроля. Они ехали из Нижневартовска в сторону Сургута, находились при исполнении служебных обязанностей. Парни молодые, 1997 и 2000 года», — сообщил источник. По словам инсайдера, у одного из погибших остался грудной ребенок.

Информацию агентству подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Установлено, что погибшие водитель и пассажир отечественного автомобиля являются сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО — Югре. По предварительным данным и согласно результатам предрейcового медицинского осмотра водитель был трезв», — сообщили в полиции. Силовики устанавливают обстоятельства ЧП.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Силовики раскрыли подробности ДТП в Сургутском районе, где погибли двое полицейских. Они направлялись в сторону Сургута и находились при исполнении служебных обязанностей, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. «В ДТП погибли оперативники наркоконтроля. Они ехали из Нижневартовска в сторону Сургута, находились при исполнении служебных обязанностей. Парни молодые, 1997 и 2000 года», — сообщил источник. По словам инсайдера, у одного из погибших остался грудной ребенок. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Установлено, что погибшие водитель и пассажир отечественного автомобиля являются сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО — Югре. По предварительным данным и согласно результатам предрейcового медицинского осмотра водитель был трезв», — сообщили в полиции. Силовики устанавливают обстоятельства ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...