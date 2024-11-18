В ХМАО силовики раскрыли подробности ДТП, где погибли полицейские

Силовики раскрыли подробности ДТП в Сургутском районе, где погибли двое полицейских. Они направлялись в сторону Сургута и находились при исполнении служебных обязанностей, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.
«В ДТП погибли оперативники наркоконтроля. Они ехали из Нижневартовска в сторону Сургута, находились при исполнении служебных обязанностей. Парни молодые, 1997 и 2000 года», — сообщил источник. По словам инсайдера, у одного из погибших остался грудной ребенок.
Информацию агентству подтвердили в пресс-службе УМВД ХМАО. «Установлено, что погибшие водитель и пассажир отечественного автомобиля являются сотрудниками УНК УМВД России по ХМАО — Югре. По предварительным данным и согласно результатам предрейcового медицинского осмотра водитель был трезв», — сообщили в полиции. Силовики устанавливают обстоятельства ЧП.
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