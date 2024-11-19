В Перми назвали топ высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта

В Перми бронировщику кабелей без опыта предлагают зарплату от 150 тысяч рублей

19 ноября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Ученик скрутчика-бронировщика кабелей может получать до 300 тысяч рублей на руки Фото: Алексей Гущин © URA.RU Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта в Перми стала вакансия ученика скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства. Он может получать от 150 до 300 тысяч рублей на руки, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Перми ученик скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства на вахте может зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. На втором месте вакансия водителя категории Е — ему готовы предложить от 150 до 181 тысячи рублей. На третьей строчке — курьер на велосипеде компании с зарплатой от 120 до 155,7 тысячи рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru. Сборщику заказов на складе заплатят от 102 тысяч рублей, а кладовщику — от 90 до 130 тысяч рублей. В топ-10 также вошли вакансии монтажника интернет-сетей (от 70 до 120 тысяч рублей), старшего менеджера по работе с клиентами (от 75,6 тысяч рублей), продавца-консультанта фирменного салона (от 60 тысяч рублей), повара-пиццамейкера (до 70 тысяч рублей) и сотрудника поддержки клиентов (до 63,9 тысячи рублей). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта в Перми стала вакансия ученика скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства. Он может получать от 150 до 300 тысяч рублей на руки, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru. «В Перми ученик скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства на вахте может зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. На втором месте вакансия водителя категории Е — ему готовы предложить от 150 до 181 тысячи рублей. На третьей строчке — курьер на велосипеде компании с зарплатой от 120 до 155,7 тысячи рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru. Сборщику заказов на складе заплатят от 102 тысяч рублей, а кладовщику — от 90 до 130 тысяч рублей. В топ-10 также вошли вакансии монтажника интернет-сетей (от 70 до 120 тысяч рублей), старшего менеджера по работе с клиентами (от 75,6 тысяч рублей), продавца-консультанта фирменного салона (от 60 тысяч рублей), повара-пиццамейкера (до 70 тысяч рублей) и сотрудника поддержки клиентов (до 63,9 тысячи рублей).