В Перми назвали топ высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта

Самой высокооплачиваемой для сотрудников без опыта в Перми стала вакансия ученика скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства. Он может получать от 150 до 300 тысяч рублей на руки, рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В Перми ученик скрутчика-бронировщика изделий кабельного производства на вахте может зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. На втором месте вакансия водителя категории Е — ему готовы предложить от 150 до 181 тысячи рублей. На третьей строчке — курьер на велосипеде компании с зарплатой от 120 до 155,7 тысячи рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
Сборщику заказов на складе заплатят от 102 тысяч рублей, а кладовщику — от 90 до 130 тысяч рублей. В топ-10 также вошли вакансии монтажника интернет-сетей (от 70 до 120 тысяч рублей), старшего менеджера по работе с клиентами (от 75,6 тысяч рублей), продавца-консультанта фирменного салона (от 60 тысяч рублей), повара-пиццамейкера (до 70 тысяч рублей) и сотрудника поддержки клиентов (до 63,9 тысячи рублей).
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