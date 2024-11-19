Челябинские застройщики резко снизили продажи жилья с чистовой отделкой

20 ноября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Челябинске стали строить в основном дома из монолита и кирпича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские застройщики стали возводить в разы меньше жилья с чистовой отделкой во многом из-за того, что снизилось число строящихся панельных домов, которые предполагают данный вид ремонта. На данный момент в основном возводятся монолитно-кирпичные дома, бизнес и комфорт-класса, предполагающие черновую отделку, рассказала 19 ноября URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN надвижимость» Екатерина Кияшко. «Чистовые отделки сдают только застройщики, которые строят панельное домостроение. Например, это ЖК „Никс лайн“, „Хорошее решение“, „Парковый премиум“. В то же время ЖК комфорт-класса, бизнес-класса или же класса стандарт, это все монолит. Данные дома идут в черновой отделке. Это тренд загородной строящейся недвижимости, по сути, вся „Привилегия“ строится из кирпича. Там же „Хьюгге“ сейчас строится, это тоже кирпич. В центре города все дорогие комплексы, все это монолит, кирпич», — сообщила Кияшко. Руководитель департамента нового жилья АН «DAN надвижимость» также обозначила, что на данный момент 20-30% застройщиков делают и предчистовую отделку. В таких домах индустриальная панель, которая от стандартной отличается модификацией, конструктивом. Это «Никс сити», «Клевер». Также с предчистовой отделкой строились ЖК «4 Ленина», «Ньютон». Рассчитаны такие квартиры на совсем другой бюджет. Кияшко подчеркнула, челябинцы, которые покупают квартиры в монолитно-кирпичных домах и рассматривают жилье более высокой категории, обычно хотят все делать по своему дизайн-проекту или личными силами. Там есть вариации планировок, которые отличаются от стандартных, где кухня может быть 15 или 20 метров, также данные планировки отличаются по функциональности. Причем именно такое жилье на данный момент возводят в Челябинске в большинстве случаев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские застройщики стали возводить в разы меньше жилья с чистовой отделкой во многом из-за того, что снизилось число строящихся панельных домов, которые предполагают данный вид ремонта. На данный момент в основном возводятся монолитно-кирпичные дома, бизнес и комфорт-класса, предполагающие черновую отделку, рассказала 19 ноября URA.RU руководитель департамента нового жилья АН «DAN надвижимость» Екатерина Кияшко. «Чистовые отделки сдают только застройщики, которые строят панельное домостроение. Например, это ЖК „Никс лайн“, „Хорошее решение“, „Парковый премиум“. В то же время ЖК комфорт-класса, бизнес-класса или же класса стандарт, это все монолит. Данные дома идут в черновой отделке. Это тренд загородной строящейся недвижимости, по сути, вся „Привилегия“ строится из кирпича. Там же „Хьюгге“ сейчас строится, это тоже кирпич. В центре города все дорогие комплексы, все это монолит, кирпич», — сообщила Кияшко. Руководитель департамента нового жилья АН «DAN надвижимость» также обозначила, что на данный момент 20-30% застройщиков делают и предчистовую отделку. В таких домах индустриальная панель, которая от стандартной отличается модификацией, конструктивом. Это «Никс сити», «Клевер». Также с предчистовой отделкой строились ЖК «4 Ленина», «Ньютон». Рассчитаны такие квартиры на совсем другой бюджет. Кияшко подчеркнула, челябинцы, которые покупают квартиры в монолитно-кирпичных домах и рассматривают жилье более высокой категории, обычно хотят все делать по своему дизайн-проекту или личными силами. Там есть вариации планировок, которые отличаются от стандартных, где кухня может быть 15 или 20 метров, также данные планировки отличаются по функциональности. Причем именно такое жилье на данный момент возводят в Челябинске в большинстве случаев.