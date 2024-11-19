Россия согласилась с пунктом по Украине итоговой декларации G20

Россия поддержала раздел в итоговой декларации саммита G20, касающийся Украины, который призывает к разумному диалогу о мире на реалистичных условиях. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — отметил Лавров на пресс-конференции после окончания встречи лидеров G20. Трансляцию вел ТАСС.
В опубликованной декларации указано, что участники саммита приветствуют любые конструктивные предложения, направленные на разрешение кризиса в Украине с целью достижения долгосрочного мира. Документ также подчеркивает внимание лидеров к страданиям населения и отрицательному влиянию конфликта на продовольственную и энергетическую безопасность, а также на глобальные цепочки поставок.
Встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро. Делегацию Российской Федерации на встрече в Бразилии 18–19 ноября возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.
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