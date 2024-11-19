Россия согласилась с пунктом по Украине итоговой декларации G20

РФ поддержала пункт в декларации G20 о мире с Украиной на реалистичных условиях
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РФ согласна, что нужно вести диалог по Украине с реалистическими условиями, сказал Сергей Лавров
РФ согласна, что нужно вести диалог по Украине с реалистическими условиями, сказал Сергей Лавров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия поддержала раздел в итоговой декларации саммита G20, касающийся Украины, который призывает к разумному диалогу о мире на реалистичных условиях. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — отметил Лавров на пресс-конференции после окончания встречи лидеров G20. Трансляцию вел ТАСС. 

В опубликованной декларации указано, что участники саммита приветствуют любые конструктивные предложения, направленные на разрешение кризиса в Украине с целью достижения долгосрочного мира. Документ также подчеркивает внимание лидеров к страданиям населения и отрицательному влиянию конфликта на продовольственную и энергетическую безопасность, а также на глобальные цепочки поставок.

Встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро. Делегацию Российской Федерации на встрече в Бразилии 18–19 ноября возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Россия поддержала раздел в итоговой декларации саммита G20, касающийся Украины, который призывает к разумному диалогу о мире на реалистичных условиях. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «Там есть и параграф по Украине, с которым мы согласились, потому что главное в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях», — отметил Лавров на пресс-конференции после окончания встречи лидеров G20. Трансляцию вел ТАСС.  В опубликованной декларации указано, что участники саммита приветствуют любые конструктивные предложения, направленные на разрешение кризиса в Украине с целью достижения долгосрочного мира. Документ также подчеркивает внимание лидеров к страданиям населения и отрицательному влиянию конфликта на продовольственную и энергетическую безопасность, а также на глобальные цепочки поставок. Встреча G20 проходила в Рио-де-Жанейро. Делегацию Российской Федерации на встрече в Бразилии 18–19 ноября возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров .
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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