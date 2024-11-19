Боррель сделал заявление о поставках боеприпасов Киеву после первых ударов ВСУ ATACMS

Евросоюз продолжит поставлять Украине боеприпасы, на днях была выполнена задача по одному миллиону боеприпасов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Мы несколько дней назад практически выполнили задачу по поставке Украине миллиона боеприпасов, и мы будем продолжать делать это и дальше», — сказал Боррель после заседания глав минобороны стран Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что не все участники встречи согласились продолжать помогать Украине.
Заявление Борреля прозвучало на фоне атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области. Сообщение об ударах сначала появилось на украинских СМИ, их подтвердили Минобороны РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.