Боррель сделал заявление о поставках боеприпасов Киеву после первых ударов ВСУ ATACMS

Боррель: Евросоюз продолжит поставлять Украине боеприпасы
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Боррель заявил, что Киеву доставили уже миллион боеприпасов
Боррель заявил, что Киеву доставили уже миллион боеприпасов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз продолжит поставлять Украине боеприпасы, на днях была выполнена задача по одному миллиону боеприпасов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы несколько дней назад практически выполнили задачу по поставке Украине миллиона боеприпасов, и мы будем продолжать делать это и дальше», — сказал Боррель после заседания глав минобороны стран Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что не все участники встречи согласились продолжать помогать Украине.

Заявление Борреля прозвучало на фоне атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области. Сообщение об ударах сначала появилось на украинских СМИ, их подтвердили Минобороны РФ.

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Евросоюз продолжит поставлять Украине боеприпасы, на днях была выполнена задача по одному миллиону боеприпасов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Мы несколько дней назад практически выполнили задачу по поставке Украине миллиона боеприпасов, и мы будем продолжать делать это и дальше», — сказал Боррель после заседания глав минобороны стран Евросоюза. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что не все участники встречи согласились продолжать помогать Украине. Заявление Борреля прозвучало на фоне атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области. Сообщение об ударах сначала появилось на украинских СМИ, их подтвердили Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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