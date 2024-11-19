Назван источник массового отравления школьников в Нижнем Тагиле

Учащиеся нижнетагильской школы №87 массово отравились после обеда в столовой из-за повара, который был заражен норовирусом. Санврачи выявили у детей аналогичную инфекцию второго типа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен норовирус второго типа. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока — он был носителем норовирусной инфекции», — следует из сообщения.
Для проведения генеральной уборки и дезинфекции помещений всех учеников школы №87 переводили на дистант с 14 по 18 ноября. В адрес учреждения и организатора питания (ИП Седышева В.И.) выданы предписания. «Новых случаев на текущей неделе не зарегистрировано», — пояснили в РПН.
На рвоту и недомогание после приема пищи в школьной столовой пожаловались 12 учеников. Сотрудники прокуратуры организовали проверку в учебном заведении. Правоохранители дадут оценку организации питания и соблюдению требований об охране жизни и здоровья детей.
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