Назван источник массового отравления школьников в Нижнем Тагиле

Повар, кормивший отравившихся детей в Нижнем Тагиле, был заражен норовирусом
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Школьной едой отравились 12 учеников (архивное фото) Фото:

Учащиеся нижнетагильской школы №87 массово отравились после обеда в столовой из-за повара, который был заражен норовирусом. Санврачи выявили у детей аналогичную инфекцию второго типа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен норовирус второго типа. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока — он был носителем норовирусной инфекции», — следует из сообщения.

Для проведения генеральной уборки и дезинфекции помещений всех учеников школы №87 переводили на дистант с 14 по 18 ноября. В адрес учреждения и организатора питания (ИП Седышева В.И.) выданы предписания. «Новых случаев на текущей неделе не зарегистрировано», — пояснили в РПН.

На рвоту и недомогание после приема пищи в школьной столовой пожаловались 12 учеников. Сотрудники прокуратуры организовали проверку в учебном заведении. Правоохранители дадут оценку организации питания и соблюдению требований об охране жизни и здоровья детей.

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Учащиеся нижнетагильской школы №87 массово отравились после обеда в столовой из-за повара, который был заражен норовирусом. Санврачи выявили у детей аналогичную инфекцию второго типа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен норовирус второго типа. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока — он был носителем норовирусной инфекции», — следует из сообщения. Для проведения генеральной уборки и дезинфекции помещений всех учеников школы №87 переводили на дистант с 14 по 18 ноября. В адрес учреждения и организатора питания (ИП Седышева В.И.) выданы предписания. «Новых случаев на текущей неделе не зарегистрировано», — пояснили в РПН. На рвоту и недомогание после приема пищи в школьной столовой пожаловались 12 учеников. Сотрудники прокуратуры организовали проверку в учебном заведении. Правоохранители дадут оценку организации питания и соблюдению требований об охране жизни и здоровья детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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