Назван источник массового отравления школьников в Нижнем Тагиле

Повар, кормивший отравившихся детей в Нижнем Тагиле, был заражен норовирусом

19 ноября 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Школьной едой отравились 12 учеников (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Учащиеся нижнетагильской школы №87 массово отравились после обеда в столовой из-за повара, который был заражен норовирусом. Санврачи выявили у детей аналогичную инфекцию второго типа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен норовирус второго типа. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока — он был носителем норовирусной инфекции», — следует из сообщения. Для проведения генеральной уборки и дезинфекции помещений всех учеников школы №87 переводили на дистант с 14 по 18 ноября. В адрес учреждения и организатора питания (ИП Седышева В.И.) выданы предписания. «Новых случаев на текущей неделе не зарегистрировано», — пояснили в РПН. На рвоту и недомогание после приема пищи в школьной столовой пожаловались 12 учеников. Сотрудники прокуратуры организовали проверку в учебном заведении. Правоохранители дадут оценку организации питания и соблюдению требований об охране жизни и здоровья детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Учащиеся нижнетагильской школы №87 массово отравились после обеда в столовой из-за повара, который был заражен норовирусом. Санврачи выявили у детей аналогичную инфекцию второго типа. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «У заболевших детей по результатам исследований клинического материала выявлен норовирус второго типа. Источником инфекции, согласно результатам лабораторных исследований, стал сотрудник пищеблока — он был носителем норовирусной инфекции», — следует из сообщения. Для проведения генеральной уборки и дезинфекции помещений всех учеников школы №87 переводили на дистант с 14 по 18 ноября. В адрес учреждения и организатора питания (ИП Седышева В.И.) выданы предписания. «Новых случаев на текущей неделе не зарегистрировано», — пояснили в РПН. На рвоту и недомогание после приема пищи в школьной столовой пожаловались 12 учеников. Сотрудники прокуратуры организовали проверку в учебном заведении. Правоохранители дадут оценку организации питания и соблюдению требований об охране жизни и здоровья детей.