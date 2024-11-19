Екатеринбурженка написала заявление на депутата ГД, призвавшего рожать, пока «рожалка» работает

Правозащитница из Екатеринбурга заявила на депутата Ильтякова за призывы рожать

19 ноября 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Девушка написала заявление в прокуратуру 18 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах написала заявление в прокуратуру на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который ранее призвал женщин рожать, пока работает «рожалка». Герлах считает, что эти слова разжигают ненависть к слабому полу. Об этом URA.RU рассказала сама заявительница. «Обращение направила вчера (18 ноября). Сегодня утром специально зашла на Госуслуги проверить его судьбу. Оно уже получено ведомством и зарегистрировано в прокуратуре», — пояснила Екатерина. Высказывание Ильтякова она назвала «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин, и призвала привлечь его к ответственности за «разжигание ненависти и вражды». Девушка предложила депутату, выступающему за запрет абортов, за свой счет открыть фонд «Рожалка». «Если человек действительно желает помочь женщинам, то пусть построит общежитие для молодых мамочек, которых из дома может выгнали, чтобы им не пришлось делать аборт. Пусть откроет там свой именной фонд имени депутата „Рожалки“. Критиковать и оскорблять легко, а реально помочь сложно», — считает Герлах. Сам Ильтяков ничего зазорного в своих словах, прогремевших на всю страну, не видит. «А что грубого в этих словах? Рожалка? Это детородные функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общей сложности называется рожалка», — высказался Ильтяков в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская правозащитница Екатерина Герлах написала заявление в прокуратуру на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова, который ранее призвал женщин рожать, пока работает «рожалка». Герлах считает, что эти слова разжигают ненависть к слабому полу. Об этом URA.RU рассказала сама заявительница. «Обращение направила вчера (18 ноября). Сегодня утром специально зашла на Госуслуги проверить его судьбу. Оно уже получено ведомством и зарегистрировано в прокуратуре», — пояснила Екатерина. Высказывание Ильтякова она назвала «крайне агрессивными и оскорбительными» для женщин, и призвала привлечь его к ответственности за «разжигание ненависти и вражды». Девушка предложила депутату, выступающему за запрет абортов, за свой счет открыть фонд «Рожалка». «Если человек действительно желает помочь женщинам, то пусть построит общежитие для молодых мамочек, которых из дома может выгнали, чтобы им не пришлось делать аборт. Пусть откроет там свой именной фонд имени депутата „Рожалки“. Критиковать и оскорблять легко, а реально помочь сложно», — считает Герлах. Сам Ильтяков ничего зазорного в своих словах, прогремевших на всю страну, не видит. «А что грубого в этих словах? Рожалка? Это детородные функции. Матка, яйцеклетка, сперматозоид. В общей сложности называется рожалка», — высказался Ильтяков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».