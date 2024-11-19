Спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи работают на месте аварии, которая произошла в центре Кургана. Два автомобиля разбились на перекрестке улиц Пролетарская и Советская. Об этом 19 ноября вечером сообщили очевидцы с места ДТП.
«На перекрестке улиц Пролетарская и Советская — жесткое ДТП. На месте находятся пожарная и скорая. Проехать в сторону центрального стадиона непросто, так как машины перегородили полосу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Короче, Курган». К посту прикреплено видео.
О том, есть ли пострадавшие в ДТП — ничего не известно. Корреспондент агентства направил запрос информации в управление Госавтоинспекции МВД России в Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается.
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