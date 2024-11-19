Медики и спасатели работают на месте жесткого ДТП в центре Кургана. Видео

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Экипаж скорой помощи прибыл на место аварии
Экипаж скорой помощи прибыл на место аварии Фото:

Спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи работают на месте аварии, которая произошла в центре Кургана. Два автомобиля разбились на перекрестке улиц Пролетарская и Советская. Об этом 19 ноября вечером сообщили очевидцы с места ДТП.

«На перекрестке улиц Пролетарская и Советская — жесткое ДТП. На месте находятся пожарная и скорая. Проехать в сторону центрального стадиона непросто, так как машины перегородили полосу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Короче, Курган». К посту прикреплено видео.

О том, есть ли пострадавшие в ДТП — ничего не известно. Корреспондент агентства направил запрос информации в управление Госавтоинспекции МВД России в Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 

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Спасатели МЧС России и сотрудники скорой помощи работают на месте аварии, которая произошла в центре Кургана. Два автомобиля разбились на перекрестке улиц Пролетарская и Советская. Об этом 19 ноября вечером сообщили очевидцы с места ДТП. «На перекрестке улиц Пролетарская и Советская — жесткое ДТП. На месте находятся пожарная и скорая. Проехать в сторону центрального стадиона непросто, так как машины перегородили полосу», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Короче, Курган». К посту прикреплено видео. О том, есть ли пострадавшие в ДТП — ничего не известно. Корреспондент агентства направил запрос информации в управление Госавтоинспекции МВД России в Курганской области по теме публикации. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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