В Екатеринбурге ученик облапошил гадалку на миллионы рублей

20 ноября 2024 в 08:12 Размер текста - 17 +

Медиум не смогла распознать в незнакомце опасного человека и лишилась сбережений Фото: Илья Московец © URA.RU Незнакомец набился в ученики екатеринбургской гадалке и облапошил ее на два с лишним миллиона рублей. Об очередном случае мошенничества URA.RU рассказал источник. Мужчина связался в мессенджере с медиумом-предпринимательницей, чья деятельность связана с картами Таро, астрологией, медитацией и дыхательными практиками. Он представился Никитой Громовым и заявил, что тоже обожает эзотерику и желает поучиться мастерству у профессионала. Ведунья с радостью согласилась. «По ходу знакомства Громов рассказал, что занимается торговлей криптовалютой, и предложил гадалке тоже попробовать. Та поверила и перевела „на биржу“ два миллиона 60 тысяч рублей — личные накопления», — объяснил собеседник агентства. Поначалу ученик уверял, что деньги ушли на проверку и скоро появятся на счете, но вскоре удалил все свои сообщения и пропал. Эзотерик догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Незнакомец набился в ученики екатеринбургской гадалке и облапошил ее на два с лишним миллиона рублей. Об очередном случае мошенничества URA.RU рассказал источник. Мужчина связался в мессенджере с медиумом-предпринимательницей, чья деятельность связана с картами Таро, астрологией, медитацией и дыхательными практиками. Он представился Никитой Громовым и заявил, что тоже обожает эзотерику и желает поучиться мастерству у профессионала. Ведунья с радостью согласилась. «По ходу знакомства Громов рассказал, что занимается торговлей криптовалютой, и предложил гадалке тоже попробовать. Та поверила и перевела „на биржу“ два миллиона 60 тысяч рублей — личные накопления», — объяснил собеседник агентства. Поначалу ученик уверял, что деньги ушли на проверку и скоро появятся на счете, но вскоре удалил все свои сообщения и пропал. Эзотерик догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».