19 ноября 2024

В Екатеринбурге ученик облапошил гадалку на миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Медиум не смогла распознать в незнакомце опасного человека и лишилась сбережений Фото:

Незнакомец набился в ученики екатеринбургской гадалке и облапошил ее на два с лишним миллиона рублей. Об очередном случае мошенничества URA.RU рассказал источник.

Мужчина связался в мессенджере с медиумом-предпринимательницей, чья деятельность связана с картами Таро, астрологией, медитацией и дыхательными практиками. Он представился Никитой Громовым и заявил, что тоже обожает эзотерику и желает поучиться мастерству у профессионала. Ведунья с радостью согласилась.

«По ходу знакомства Громов рассказал, что занимается торговлей криптовалютой, и предложил гадалке тоже попробовать. Та поверила и перевела „на биржу“ два миллиона 60 тысяч рублей — личные накопления», — объяснил собеседник агентства.

Поначалу ученик уверял, что деньги ушли на проверку и скоро появятся на счете, но вскоре удалил все свои сообщения и пропал. Эзотерик догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Незнакомец набился в ученики екатеринбургской гадалке и облапошил ее на два с лишним миллиона рублей. Об очередном случае мошенничества URA.RU рассказал источник. Мужчина связался в мессенджере с медиумом-предпринимательницей, чья деятельность связана с картами Таро, астрологией, медитацией и дыхательными практиками. Он представился Никитой Громовым и заявил, что тоже обожает эзотерику и желает поучиться мастерству у профессионала. Ведунья с радостью согласилась. «По ходу знакомства Громов рассказал, что занимается торговлей криптовалютой, и предложил гадалке тоже попробовать. Та поверила и перевела „на биржу“ два миллиона 60 тысяч рублей — личные накопления», — объяснил собеседник агентства. Поначалу ученик уверял, что деньги ушли на проверку и скоро появятся на счете, но вскоре удалил все свои сообщения и пропал. Эзотерик догадалась, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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