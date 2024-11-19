Мигрант-герой, спасавший екатеринбуржцев из пожара, избежал депортации

Таксиста из Киргизии Султана Абдумаликова, который пострадал, выводя людей во время пожара в екатеринбургской больнице, не будут депортировать. Об этом сообщил сам мужчина.
«Сказали завтра же оформить трудовой договор, и все будет хорошо. У меня уже все документы для него есть: ИНН, справка об отсутствии судимости и прописка. Осталось только оформить. Завтра все сделаю», — приводит его слова «КП-Екатеринбург».
Пожар в поликлинике №2 произошел днем 18 ноября. Во время ремонта на крыше началось возгорание, из здания было эвакуировано 300 человек. Некоторым пришлось прыгать из окон и спускаться по козырьку.
Как сообщало URA.RU, Султан — водитель «Яндекс. Такси» — проезжал мимо, решил остановиться и помочь. В итоге сам надышался угарным дымом и попал в токсикоцентр с отравлением. Там выяснилось, что мужчина незаконно въехал в страну весной — в поисках работы. Ему грозило наказание по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ».
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