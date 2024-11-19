CNN: американские чиновники подтвердили удар ракетами ATACMS по Брянской области

Два чиновника в США признали удар ракетами ATACMS по Брянской области. Об этом распространил информацию телеканал CNN.
«Официальные лица в США подтвердили, что Украина атаковала оружейные склады в Брянской области ракетами ATACMS. Они были произведены в США», — передает телеканал, ссылаясь на свои источники. Удар был нанесен после разрешения президента США Джо Байдена властям Украины — применять ATACMS для ударов вглубь территории России.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ попытались атаковать Россию американскими ракетами ATACMS. Удар был нацелен на военный объект в Брянской области, противник выпустил шесть ракет. ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять из них, еще одну удалось повредить. Обломки ракеты упали на землю, в результате начался пожар, который оперативно потушили, передает RT.
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