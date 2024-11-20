Трамп собирается отменить некоторые антироссийские санкции при одном условии

Трамп намерен смягчить санкции против РФ при урегулировании конфликта на Украине
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Избранный президент США Дональд Трамп собирается отменить санкции против РФ при окончании ею СВО, сообщили в ТАСС
Избранный президент США Дональд Трамп собирается отменить санкции против РФ при окончании ею СВО, сообщили в ТАСС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены или смягчения санкций против России при условии урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил представитель переходной команды Трампа.

«Это [смягчение санкций и нормализация торговых отношений], безусловно, является возможным, если окажется урегулирован конфликт», — отметил представитель в беседе с ТАСС. По его словам, Трамп собирается использовать «смесь кнутов и пряников» как в отношении России, так и в отношении Украины для того, чтобы закончить украинский конфликт.

Церемония инаугурации Трампа запланирована на 20 января 2025 года. На выборах, которые прошли 5 ноября, он одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже исполнял обязанности президента США в период с 2017 по 2021 год.

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Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены или смягчения санкций против России при условии урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил представитель переходной команды Трампа. «Это [смягчение санкций и нормализация торговых отношений], безусловно, является возможным, если окажется урегулирован конфликт», — отметил представитель в беседе с ТАСС. По его словам, Трамп собирается использовать «смесь кнутов и пряников» как в отношении России, так и в отношении Украины для того, чтобы закончить украинский конфликт. Церемония инаугурации Трампа запланирована на 20 января 2025 года. На выборах, которые прошли 5 ноября, он одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже исполнял обязанности президента США в период с 2017 по 2021 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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