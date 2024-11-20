Трамп собирается отменить некоторые антироссийские санкции при одном условии

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отмены или смягчения санкций против России при условии урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил представитель переходной команды Трампа.
«Это [смягчение санкций и нормализация торговых отношений], безусловно, является возможным, если окажется урегулирован конфликт», — отметил представитель в беседе с ТАСС. По его словам, Трамп собирается использовать «смесь кнутов и пряников» как в отношении России, так и в отношении Украины для того, чтобы закончить украинский конфликт.
Церемония инаугурации Трампа запланирована на 20 января 2025 года. На выборах, которые прошли 5 ноября, он одержал победу над своей соперницей от Демократической партии Камалой Харрис. Трамп уже исполнял обязанности президента США в период с 2017 по 2021 год.
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