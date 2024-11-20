Орловскую область атаковали беспилотники

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ПВО сбили четыре украинских дрона над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков
ПВО сбили четыре украинских дрона над территорией Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Орловская область подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 20 ноября. Силами ПВО были успешно сбиты четыре БПЛА противника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. 

«Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА» — заявил Андрей Клычков в своем telegram-канале. Это подчеркивает решимость и готовность региона к защите своих граждан и территорий.

По его словам, в результате инцидента ни один человек не пострадал, не было зафиксировано серьезных повреждений. На местах падения обломков беспилотников оперативно работают службы экстренного реагирования. «Орловщина готова отражать любые атаки и провокации врага», — подчеркнул Клычков.

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Орловская область подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 20 ноября. Силами ПВО были успешно сбиты четыре БПЛА противника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.  «Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА» — заявил Андрей Клычков в своем telegram-канале. Это подчеркивает решимость и готовность региона к защите своих граждан и территорий. По его словам, в результате инцидента ни один человек не пострадал, не было зафиксировано серьезных повреждений. На местах падения обломков беспилотников оперативно работают службы экстренного реагирования. «Орловщина готова отражать любые атаки и провокации врага», — подчеркнул Клычков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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