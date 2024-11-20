Орловскую область атаковали беспилотники

Орловская область подверглась атаке беспилотников ВСУ в ночь на 20 ноября. Силами ПВО были успешно сбиты четыре БПЛА противника, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Этой ночью Орловская область вновь была атакована противником — на территории нашего региона силами ПВО сбиты четыре вражеских БПЛА» — заявил Андрей Клычков в своем telegram-канале. Это подчеркивает решимость и готовность региона к защите своих граждан и территорий.
По его словам, в результате инцидента ни один человек не пострадал, не было зафиксировано серьезных повреждений. На местах падения обломков беспилотников оперативно работают службы экстренного реагирования. «Орловщина готова отражать любые атаки и провокации врага», — подчеркнул Клычков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.