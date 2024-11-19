Житель Ханты-Мансийска установил новый мировой рекорд

Житель Ханты-Мансийска Алексей Костаница установил мировой рекорд по стритлифтингу. Югорчанин выступал на международном чемпионате мира по силовым видам спорта в Москве, рассказал мэр города Максим Ряшин.
«Проявив стальной характер и огромную волю к победе, Алексей завоевал титул чемпиона мира по силовому виду спорта „стритлифтинг“ (отжимания с дополнительным весом с многократным повторением), установив мировой рекорд», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Костаница является зампредседателя региональной ассоциации воздушно-десантных войск и войск специального назначения.
В чемпионате участвовали представители 40 стран. «Мне бы хотелось своим примером вдохновлять молодое поколение заниматься спортом. Это большой труд, требующий дисциплины, настойчивости и любви к спорту приводящий к победам! Спасибо всем, кто верит в меня» — приводят слова Костаницы в публикации.
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