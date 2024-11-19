19 ноября 2024

Житель Ханты-Мансийска установил новый мировой рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортсмен установил мировой рекорд в стритлифтинге (архивное фото)
Спортсмен установил мировой рекорд в стритлифтинге (архивное фото) Фото:

Житель Ханты-Мансийска Алексей Костаница установил мировой рекорд по стритлифтингу. Югорчанин выступал на международном чемпионате мира по силовым видам спорта в Москве, рассказал мэр города Максим Ряшин.

«Проявив стальной характер и огромную волю к победе, Алексей завоевал титул чемпиона мира по силовому виду спорта „стритлифтинг“ (отжимания с дополнительным весом с многократным повторением), установив мировой рекорд», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Костаница является зампредседателя региональной ассоциации воздушно-десантных войск и войск специального назначения.

В чемпионате участвовали представители 40 стран. «Мне бы хотелось своим примером вдохновлять молодое поколение заниматься спортом. Это большой труд, требующий дисциплины, настойчивости и любви к спорту приводящий к победам! Спасибо всем, кто верит в меня» — приводят слова Костаницы в публикации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ханты-Мансийска Алексей Костаница установил мировой рекорд по стритлифтингу. Югорчанин выступал на международном чемпионате мира по силовым видам спорта в Москве, рассказал мэр города Максим Ряшин. «Проявив стальной характер и огромную волю к победе, Алексей завоевал титул чемпиона мира по силовому виду спорта „стритлифтинг“ (отжимания с дополнительным весом с многократным повторением), установив мировой рекорд», — написал в своем telegram-канале Ряшин. Костаница является зампредседателя региональной ассоциации воздушно-десантных войск и войск специального назначения. В чемпионате участвовали представители 40 стран. «Мне бы хотелось своим примером вдохновлять молодое поколение заниматься спортом. Это большой труд, требующий дисциплины, настойчивости и любви к спорту приводящий к победам! Спасибо всем, кто верит в меня» — приводят слова Костаницы в публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...