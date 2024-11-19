19 ноября 2024

Главврач детской больницы в Соликамске, где нашли плесень и клопов, готовится к увольнению

Главврач детской больницы Соликамске намерен уволиться после скандала с клопами
© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Левко заявил, что продолжает руководить детской больницей
Николай Левко заявил, что продолжает руководить детской больницей Фото:

Главный врач детской городской больницы Соликамска (Пермский край) Николай Левко решил уволиться на фоне скандала с клопами и плесенью, найденными в медучреждении. В то же время он может доработать до объединения детской и взрослой больниц в городе, пишет telegram-канал «Слуховой анализатор».

«Главврач ГБУЗ ПК „Детская городская больница“ и почетный гражданин Соликамского городского округа Николай Левко после скандала с клопами и плесенью решил покинуть занимаемую должность. По другой информации Левко будет работать еще полтора года до момента объединения двух больниц в одну, а после этого с ним попрощаются», — говорится в telegram-канале «Слуховой анализатор». Объединение двух больниц намечено на осенью 2025 года.

Левко в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что у него был разговор с министерством м здравоохранения Пермского края, но о решении ведомства ему ничего не известно. «Мне об этом решении ничего не известно и такого решения нет. Первый, кто узнает об оставлении мною должности будет министр [здравоохранения Пермского края]», — сказал URA.RU Левко. Агентство также направило запрос в минздрав Прикамья, ответ ведомства ожидается.

Ранее пациенты детской горбольницы в Соликамске пожаловались на укусы клопов, плесень в палатах и плачевное состояние медучреждения. После этого в больницу нагрянула с проверкой прокуратура, которая обнаружила там грибок на стенах, а также заявила, что в больнице необходимо провести дезинсекцию. Главврачу медучреждения было внесено представление и дан срок на устранение выявленных нарушений.

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Главный врач детской городской больницы Соликамска (Пермский край) Николай Левко решил уволиться на фоне скандала с клопами и плесенью, найденными в медучреждении. В то же время он может доработать до объединения детской и взрослой больниц в городе, пишет telegram-канал «Слуховой анализатор». «Главврач ГБУЗ ПК „Детская городская больница“ и почетный гражданин Соликамского городского округа Николай Левко после скандала с клопами и плесенью решил покинуть занимаемую должность. По другой информации Левко будет работать еще полтора года до момента объединения двух больниц в одну, а после этого с ним попрощаются», — говорится в telegram-канале «Слуховой анализатор». Объединение двух больниц намечено на осенью 2025 года. Левко в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что у него был разговор с министерством м здравоохранения Пермского края, но о решении ведомства ему ничего не известно. «Мне об этом решении ничего не известно и такого решения нет. Первый, кто узнает об оставлении мною должности будет министр [здравоохранения Пермского края]», — сказал URA.RU Левко. Агентство также направило запрос в минздрав Прикамья, ответ ведомства ожидается. Ранее пациенты детской горбольницы в Соликамске пожаловались на укусы клопов, плесень в палатах и плачевное состояние медучреждения. После этого в больницу нагрянула с проверкой прокуратура, которая обнаружила там грибок на стенах, а также заявила, что в больнице необходимо провести дезинсекцию. Главврачу медучреждения было внесено представление и дан срок на устранение выявленных нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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