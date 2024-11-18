Грибок на стенах и насекомых нашли проверяющие в детской больнице Соликамска

В городской детской больнице Соликамска (Пермский край) на стенах нашли грибок. В пищеблоке и палатах обнаружены насекомые — эти помещения требуют дезинсекции. Об этом рассказали в прокуратуре после проверки медучреждения.
«Выявлены дефекты покраски и повреждения стен, признаки их поражения грибком. В отдельных палатах, а также в помещении пищеблока в цокольном этаже здания требуется проведение дезинсекции», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.
По итогам проверки в отношении двух должностных лиц возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Главному врачу внесено представление.
В октябре URA.RU рассказывало, что пациенты больницы пожаловались на укусы клопов. После этого прокуратура начала проверку. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин признавал, что в ряде больниц «персонал и пациенты находятся, откровенно, в нечеловеческих условиях». Он обещал за три года отремонтировать более 50 медучреждений.
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