18 ноября 2024

Грибок на стенах и насекомых нашли проверяющие в детской больнице Соликамска

© Служба новостей «URA.RU»
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Помещения больницы требуют срочной обработки от насекомых (архивное фото)
Помещения больницы требуют срочной обработки от насекомых (архивное фото) Фото:

В городской детской больнице Соликамска (Пермский край) на стенах нашли грибок. В пищеблоке и палатах обнаружены насекомые — эти помещения требуют дезинсекции. Об этом рассказали в прокуратуре после проверки медучреждения.

«Выявлены дефекты покраски и повреждения стен, признаки их поражения грибком. В отдельных палатах, а также в помещении пищеблока в цокольном этаже здания требуется проведение дезинсекции», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки в отношении двух должностных лиц возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Главному врачу внесено представление.

В октябре URA.RU рассказывало, что пациенты больницы пожаловались на укусы клопов. После этого прокуратура начала проверку. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин признавал, что в ряде больниц «персонал и пациенты находятся, откровенно, в нечеловеческих условиях». Он обещал за три года отремонтировать более 50 медучреждений. 

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В городской детской больнице Соликамска (Пермский край) на стенах нашли грибок. В пищеблоке и палатах обнаружены насекомые — эти помещения требуют дезинсекции. Об этом рассказали в прокуратуре после проверки медучреждения. «Выявлены дефекты покраски и повреждения стен, признаки их поражения грибком. В отдельных палатах, а также в помещении пищеблока в цокольном этаже здания требуется проведение дезинсекции», — говорится на сайте прокуратуры Пермского края. По итогам проверки в отношении двух должностных лиц возбуждены административные дела о нарушении санитарно-эпидемиологических требований и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Главному врачу внесено представление. В октябре URA.RU рассказывало, что пациенты больницы пожаловались на укусы клопов. После этого прокуратура начала проверку. Губернатор Пермского каря Дмитрий Махонин признавал, что в ряде больниц «персонал и пациенты находятся, откровенно, в нечеловеческих условиях». Он обещал за три года отремонтировать более 50 медучреждений. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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