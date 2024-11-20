Участника скандала с голой гимназисткой в Екатеринбурге отчислят

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Школьники. Пермь, ребенок, школьник, дети, рюкзак, группа школьников
Ребенок был проблемным учеником (архивное фото) Фото:

Ученика Дягилевской гимназии Екатеринбурга, который мог иметь отношение к попытке распространить видео с голой девочкой, готовят к отчислению. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Это проблемный ребенок, претензии к нему копились давно. Скандал с видео стал последней каплей, но не первопричиной. То есть решение созрело еще до инцидента», — уточнил собеседник.

Днем 18 ноября URA.RU сообщило, что две пятиклассницы якобы под угрозой насилия заставили сверстницу раздеться и сняли это на видео, а впоследствии разослали кадры по школьным чатам, после чего девочку затравили. Началась проверка, директора Наталью Швидко вызывали в прокуратуру, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Позднее выяснилось, что угроз в адрес ученицы, вероятно, не поступало. А администрация школы оперативно взяла ситуацию под контроль, предотвратив массовую рассылку ролика и буллинг.

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Ученика Дягилевской гимназии Екатеринбурга, который мог иметь отношение к попытке распространить видео с голой девочкой, готовят к отчислению. Об этом URA.RU сообщил источник. «Это проблемный ребенок, претензии к нему копились давно. Скандал с видео стал последней каплей, но не первопричиной. То есть решение созрело еще до инцидента», — уточнил собеседник. Днем 18 ноября URA.RU сообщило, что две пятиклассницы якобы под угрозой насилия заставили сверстницу раздеться и сняли это на видео, а впоследствии разослали кадры по школьным чатам, после чего девочку затравили. Началась проверка, директора Наталью Швидко вызывали в прокуратуру, а глава СКР Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Позднее выяснилось, что угроз в адрес ученицы, вероятно, не поступало. А администрация школы оперативно взяла ситуацию под контроль, предотвратив массовую рассылку ролика и буллинг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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