Общество В Екатеринбурге закрыли цех готовой еды сети кофеен Simple Coffee 20 ноября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 + С проверкой к поставщику Simple Coffee пришли после того, как поступила жалоба на сотрудника с инфекцией Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге Роспотребнадзор на два месяца закрыл цех, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee. В ведомство поступило сообщение, что один из сотрудников предприятия на ул. Турбинной является носителем острой кишечной инфекции. После этого специалисты проверили цех. «В ходе обследования выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме этого, в пробах еды нашли нарушения по микробиологическим показателям. Чтобы предотвратить вспышку инфекции, работу цеха решили приостановить на 60 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге Роспотребнадзор на два месяца закрыл цех, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee. В ведомство поступило сообщение, что один из сотрудников предприятия на ул. Турбинной является носителем острой кишечной инфекции. После этого специалисты проверили цех. «В ходе обследования выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме этого, в пробах еды нашли нарушения по микробиологическим показателям. Чтобы предотвратить вспышку инфекции, работу цеха решили приостановить на 60 суток. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям