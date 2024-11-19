В Екатеринбурге закрыли цех готовой еды сети кофеен Simple Coffee

В Екатеринбурге Роспотребнадзор на два месяца закрыл цех, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee. В ведомство поступило сообщение, что один из сотрудников предприятия на ул. Турбинной является носителем острой кишечной инфекции. После этого специалисты проверили цех.
«В ходе обследования выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кроме этого, в пробах еды нашли нарушения по микробиологическим показателям. Чтобы предотвратить вспышку инфекции, работу цеха решили приостановить на 60 суток.
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