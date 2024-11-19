19 ноября 2024

В Екатеринбурге закрыли цех готовой еды сети кофеен Simple Coffee

© Служба новостей «URA.RU»
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Входная группа кофейни Simple coffee. Екатеринбург, simple coffee
С проверкой к поставщику Simple Coffee пришли после того, как поступила жалоба на сотрудника с инфекцией Фото:

В Екатеринбурге Роспотребнадзор на два месяца закрыл цех, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee. В ведомство поступило сообщение, что один из сотрудников предприятия на ул. Турбинной является носителем острой кишечной инфекции. После этого специалисты проверили цех.

«В ходе обследования выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме этого, в пробах еды нашли нарушения по микробиологическим показателям. Чтобы предотвратить вспышку инфекции, работу цеха решили приостановить на 60 суток.

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор на два месяца закрыл цех, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee. В ведомство поступило сообщение, что один из сотрудников предприятия на ул. Турбинной является носителем острой кишечной инфекции. После этого специалисты проверили цех. «В ходе обследования выявлены множественные нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере технического регулирования: недостаточность площадей для осуществления технологических операций, несоблюдение поточности при изготовлении пищевой продукции, недостаточность оборудования и инвентаря», — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. Кроме этого, в пробах еды нашли нарушения по микробиологическим показателям. Чтобы предотвратить вспышку инфекции, работу цеха решили приостановить на 60 суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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