Марочко: ВС РФ похоронили командиров ВСУ одним ударом в Купянске

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ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в Купянске
ВС РФ уничтожили защищенный командный пункт ВСУ в Купянске Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному в подвале многоквартирного дома в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«... украинские боевики оборудовали защищенный командный пункт в подвале многоквартирного дома, расположенного по улице Кузнечная города Купянска... Высокоточным боеприпасом ВС РФ было нанесено огневое поражение по цели, в результате чего здание получило критические повреждения и обрушилось», — написал Марочко в своем telegram-канале.

Подполковник уточнил, что в результате обрушения под завалами остались около 20 украинских военнослужащих, среди которых находились командиры одного из подразделений, активно участвующих в боевых операциях на данном направлении. По словам Марочко, после удара была полностью разрушена инфраструктура командного пункта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны украинских сил. В населенном пункте начались полноценные городские бои.

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Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному в подвале многоквартирного дома в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «... украинские боевики оборудовали защищенный командный пункт в подвале многоквартирного дома, расположенного по улице Кузнечная города Купянска... Высокоточным боеприпасом ВС РФ было нанесено огневое поражение по цели, в результате чего здание получило критические повреждения и обрушилось», — написал Марочко в своем telegram-канале. Подполковник уточнил, что в результате обрушения под завалами остались около 20 украинских военнослужащих, среди которых находились командиры одного из подразделений, активно участвующих в боевых операциях на данном направлении. По словам Марочко, после удара была полностью разрушена инфраструктура командного пункта. Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны украинских сил. В населенном пункте начались полноценные городские бои.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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