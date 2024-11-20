Марочко: ВС РФ похоронили командиров ВСУ одним ударом в Купянске

Российские военные нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному в подвале многоквартирного дома в городе Купянск Харьковской области. Об этом сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«... украинские боевики оборудовали защищенный командный пункт в подвале многоквартирного дома, расположенного по улице Кузнечная города Купянска... Высокоточным боеприпасом ВС РФ было нанесено огневое поражение по цели, в результате чего здание получило критические повреждения и обрушилось», — написал Марочко в своем telegram-канале.
Подполковник уточнил, что в результате обрушения под завалами остались около 20 украинских военнослужащих, среди которых находились командиры одного из подразделений, активно участвующих в боевых операциях на данном направлении. По словам Марочко, после удара была полностью разрушена инфраструктура командного пункта.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ укрепили свои позиции в районе Купянска Харьковской области, несмотря на активные контратаки со стороны украинских сил. В населенном пункте начались полноценные городские бои.
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