После смертельного ДТП на пермской трассе возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло 19 ноября в Чернушинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
«Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“. Сотрудники краевой прокуратуры следят за ведением расследования», — пояснили в ведомстве.
Авария произошла 19 ноября в 23:50 на дороге Чернушка-Тюш. Иномарка врезалась в стоящий грузовик, водитель которого менял колесо. В результате ДТП скончались водитель и два пассажира иномарки, а также мужчина, который помогал менять колесу водителю грузовика.
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