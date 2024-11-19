19 ноября 2024

После смертельного ДТП на пермской трассе возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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После аварии правоохранители возбудили уголовное дело
После аварии правоохранители возбудили уголовное дело Фото:

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло 19 ноября в Чернушинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“. Сотрудники краевой прокуратуры следят за ведением расследования», — пояснили в ведомстве.

Авария произошла 19 ноября в 23:50 на дороге Чернушка-Тюш. Иномарка врезалась в стоящий грузовик, водитель которого менял колесо. В результате ДТП скончались водитель и два пассажира иномарки, а также мужчина, который помогал менять колесу водителю грузовика.

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло 19 ноября в Чернушинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Уголовное дело возбуждено по статье „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц“. Сотрудники краевой прокуратуры следят за ведением расследования», — пояснили в ведомстве. Авария произошла 19 ноября в 23:50 на дороге Чернушка-Тюш. Иномарка врезалась в стоящий грузовик, водитель которого менял колесо. В результате ДТП скончались водитель и два пассажира иномарки, а также мужчина, который помогал менять колесу водителю грузовика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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