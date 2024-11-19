Мягкое мороженое, исследованное в фантомной лаборатории, продавали челябинцам

Мягкое мороженое жирностью 7,2%, прошедшее исследование в несуществующей лаборатории «Испытательный центр „Структура“, продавали в Челябинске. Об этом 20 ноября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Установлен факт оборота мороженого, прошедшего исследования в фантомной лаборатории. Предприниматель оформил декларацию на мягкое мороженное с массовой долей жира 7,5% на основе протокола лабораторных испытаний, проведенных ООО „Испытательный центр ‚Структура‘“, — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В реестре аккредитованных лабораторий такая не значится. Поэтому проведенные там испытания не могут гарантировать качество и безопасность продукта — в данном случае мороженого. Лаборатория внесена в реестр лабораторий-фантомов, добавили в Россельхознадзоре. Предпринимателю запрещено продавать мягкое мороженное.
Также ему выписано предостережение по части первой статьи 34 ФЗ от 27.12.2002 г №184-ФЗ «О техническом регулировании». Имеющаяся декларация на продажу была признана недействительной. Предприниматель сможет продавать указанное мороженое только после проведения исследования в аккредитованной лаборатории.
В Челябинскую область ранее поставили сливочное масло низкого качества из Брянской области. Сливочное масло, выработанное с нарушением технического регламента, получили девять социальных учреждений региона. Продукцию отозвали и вернули в Брянскую область, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора
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