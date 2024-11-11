Сливочное масло низкого качества поставили из Брянской области в Челябинскую

© Служба новостей «URA.RU»
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Сливочное масло из Брянской области не соответствовало техническому регламенту
Сливочное масло из Брянской области не соответствовало техническому регламенту Фото:

Сливочное масло, выработанное с нарушением технического регламента, было поставлено в девять социальных учреждений Челябинской области из Брянской. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора.

«Девять социальных учреждений Челябинска и Магнитогорска вернули поставщику масло, выработанное с нарушением техрегламентов. Масло было выработано в Брянской области, поселке Локоть», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Поставщик в Челябинской области получил 600 грамм сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5%, фасованного в пачках по 200 грамм, от ООО «Горизонт» из Брянской области. Информация указана в электронных сопроводительных документах в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». ООО «Горизонт», в свою очередь, получил это сливочное масло от ООО «Молсбыт» также из Брянской области.

По документам получается, что выработали его с нарушением. Из 26 тонн сливок пастеризованных 20% и 83 тонн молока обезжиренного пастеризованного 0,5% на брянском предприятии получили 27 тонн сливочного масла «Крестьянское» (72,5%) и 42,2 тонны масла сливочного «Традиционное» (82,5%).

Указанные параметры говорят о несоответствии баланса сырья по объему и концентрации молочного жира. Технологически из 109 тонн сливок и молока невозможно получить почти 70 тонн масла, соответствующего техническом регламенту качества, рассказали в ведомстве.

Сливочное масло возвращено в Брянскую область. Местное Управление Россельхознадзора решит, что делать с некачественной продукцией.

В России ранее подешевело сливочное масло. Компания «Эконива» объявила о снижении отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября, сообщили два источника в ритейле. Информацию подтвердил представитель производителя.

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Сливочное масло, выработанное с нарушением технического регламента, было поставлено в девять социальных учреждений Челябинской области из Брянской. Об этом URA.RU сообщили 11 ноября в пресс-службе регионального Управления Россельхознадзора. «Девять социальных учреждений Челябинска и Магнитогорска вернули поставщику масло, выработанное с нарушением техрегламентов. Масло было выработано в Брянской области, поселке Локоть», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Поставщик в Челябинской области получил 600 грамм сливочного масла «Крестьянское» жирностью 72,5%, фасованного в пачках по 200 грамм, от ООО «Горизонт» из Брянской области. Информация указана в электронных сопроводительных документах в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». ООО «Горизонт», в свою очередь, получил это сливочное масло от ООО «Молсбыт» также из Брянской области. По документам получается, что выработали его с нарушением. Из 26 тонн сливок пастеризованных 20% и 83 тонн молока обезжиренного пастеризованного 0,5% на брянском предприятии получили 27 тонн сливочного масла «Крестьянское» (72,5%) и 42,2 тонны масла сливочного «Традиционное» (82,5%). Указанные параметры говорят о несоответствии баланса сырья по объему и концентрации молочного жира. Технологически из 109 тонн сливок и молока невозможно получить почти 70 тонн масла, соответствующего техническом регламенту качества, рассказали в ведомстве. Сливочное масло возвращено в Брянскую область. Местное Управление Россельхознадзора решит, что делать с некачественной продукцией. В России ранее подешевело сливочное масло. Компания «Эконива» объявила о снижении отпускных цен на сливочное масло на 10% начиная с 1 ноября, сообщили два источника в ритейле. Информацию подтвердил представитель производителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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