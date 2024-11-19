19 ноября 2024

Половина курганцев категорически не согласна на переработки

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы не хотят переработок
Курганцы не хотят переработок Фото:

Опрос, проведенный среди курганцев, показал, что каждый второй житель Кургана отказывается от переработок даже за достойную плату. Об этом информирует сервис SuperJob.

В ходе опроса было выявлено, что 50% опрошенных предпочитают придерживаться стандартной недели работы, установленной Трудовым кодексом РФ. «Каждый второй курганец не готов к переработкам — даже за достойную оплату», — приводит детали исследования SuperJob. Опрос проводился 18-19 ноября среди курганцев, ищущих работу на полную занятость. 

За хорошую оплату на переработку согласны 37% опрошенных. Дополнительные данные показывают, что среди опрошенных женщины чаще отказываются от переработок по сравнению с мужчинами (60% против 40%). С возрастом люди также становятся менее готовы к увеличенной рабочей нагрузке: среди участников опроса старше 45 лет таких больше, чем среди молодежи.

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Опрос, проведенный среди курганцев, показал, что каждый второй житель Кургана отказывается от переработок даже за достойную плату. Об этом информирует сервис SuperJob. В ходе опроса было выявлено, что 50% опрошенных предпочитают придерживаться стандартной недели работы, установленной Трудовым кодексом РФ. «Каждый второй курганец не готов к переработкам — даже за достойную оплату», — приводит детали исследования SuperJob. Опрос проводился 18-19 ноября среди курганцев, ищущих работу на полную занятость.  За хорошую оплату на переработку согласны 37% опрошенных. Дополнительные данные показывают, что среди опрошенных женщины чаще отказываются от переработок по сравнению с мужчинами (60% против 40%). С возрастом люди также становятся менее готовы к увеличенной рабочей нагрузке: среди участников опроса старше 45 лет таких больше, чем среди молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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