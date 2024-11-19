Половина курганцев категорически не согласна на переработки

Опрос, проведенный среди курганцев, показал, что каждый второй житель Кургана отказывается от переработок даже за достойную плату. Об этом информирует сервис SuperJob.
В ходе опроса было выявлено, что 50% опрошенных предпочитают придерживаться стандартной недели работы, установленной Трудовым кодексом РФ. «Каждый второй курганец не готов к переработкам — даже за достойную оплату», — приводит детали исследования SuperJob. Опрос проводился 18-19 ноября среди курганцев, ищущих работу на полную занятость.
За хорошую оплату на переработку согласны 37% опрошенных. Дополнительные данные показывают, что среди опрошенных женщины чаще отказываются от переработок по сравнению с мужчинами (60% против 40%). С возрастом люди также становятся менее готовы к увеличенной рабочей нагрузке: среди участников опроса старше 45 лет таких больше, чем среди молодежи.
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