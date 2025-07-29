В Калининградской области обрушился мост

Прокуратура начала проверку из-за обрушения моста в Калининградской области
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Прокуратура исследует обрушение моста в поселке Калининградской области
Прокуратура исследует обрушение моста в поселке Калининградской области Фото:

В поселке Калинино обрушилась часть моста. Прокуратура Нестеровского района Калининградской области начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокурор Нестеровского района Дмитрий Сафарук с выездом на место организовал проверку по сообщениям в СМИ и сети Интернет об обрушении части моста в поселке Калинино», — говорится в сообщении представителей прокуратуры в telegram-канале ведомства. Отмечается, что по данным, размещенным в публикациях, конструкция моста находилась в аварийном состоянии более года.

Прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению федерального законодательства при эксплуатации объекта. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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В поселке Калинино обрушилась часть моста. Прокуратура Нестеровского района Калининградской области начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Нестеровского района Дмитрий Сафарук с выездом на место организовал проверку по сообщениям в СМИ и сети Интернет об обрушении части моста в поселке Калинино», — говорится в сообщении представителей прокуратуры в telegram-канале ведомства. Отмечается, что по данным, размещенным в публикациях, конструкция моста находилась в аварийном состоянии более года. Прокуратура намерена дать правовую оценку соблюдению федерального законодательства при эксплуатации объекта. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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