Клиника «Семейный доктор» поборола хакерскую атаку

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У клиники «Семейный доктор» признаков DDoS-атак нет
У клиники «Семейный доктор» признаков DDoS-атак нет Фото:

ООО «Медицинская клиника „Семейный доктор“ (входит в „Медицину АльфаСтрахования“) сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена. Об этом стало известно из российского СМИ.

«АО „Семейный доктор“ работает в штатном режиме, информация о хакерской атаке ложная», — заявили представители клиники. Информация появилась у РИА Новости.

На сайте клиники написано, что по техническим причинам временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. «Запись на прием ведется по телефону контакт-центра +7 (495) 775 75 66.С 25.07.25 действует новый прейскурант. Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у администраторов клиники или в разделе Документы на сайте», — уточняется на портале клиники.

Кроме того, в Роскомнадзоре подтвердили, что зафиксировал сбой у аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Причины выясняются, признаков DDoS-атак нет.

Ранее у трех аптек Москвы перестали работать сайты. Из-за кибератаки временно прекратила работу сеть аптек «Столички», а также «Неофарм».

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ООО «Медицинская клиника „Семейный доктор“ (входит в „Медицину АльфаСтрахования“) сообщила, что нейтрализовала хакерскую атаку, утечка данных не подтверждена. Об этом стало известно из российского СМИ. «АО „Семейный доктор“ работает в штатном режиме, информация о хакерской атаке ложная», — заявили представители клиники. Информация появилась у РИА Новости. На сайте клиники написано, что по техническим причинам временно не работают личный кабинет пациента и сервис онлайн-записи. «Запись на прием ведется по телефону контакт-центра +7 (495) 775 75 66 .С 25.07.25 действует новый прейскурант. Актуальные цены уточняйте, пожалуйста, у администраторов клиники или в разделе Документы на сайте», — уточняется на портале клиники. Кроме того, в Роскомнадзоре подтвердили, что зафиксировал сбой у аптек «Столички», «Неофарм» и клиники «Семейный доктор». Причины выясняются, признаков DDoS-атак нет. Ранее у трех аптек Москвы перестали работать сайты. Из-за кибератаки временно прекратила работу сеть аптек «Столички», а также «Неофарм».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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