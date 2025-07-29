Платформа для общения Zoom нарвалась на крупный штраф

Американская компания Zoom Communication, Inc оштрафована почти на 80 миллионов рублей за работу в России без официального представительства. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением мирового судьи судебного участка N? 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ», — говорится в сообщении в telegram-канале. Судом было вынесено решение о применении административного взыскания в форме штрафа на сумму 79 609 733 рубля.
Как указано в сообщении, мировой судья признал компанию виновным в нарушении требований российского законодательства о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ. По данным суда, нарушение было совершено повторно: ранее компанию уже привлекали к ответственности за аналогичное несоблюдение требований законодательства.
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