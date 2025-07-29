Платформа для общения Zoom нарвалась на крупный штраф

Zoom оштрафовали на 80 миллионов рублей за работу в России без офиса
© Служба новостей «URA.RU»
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Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей
Судья назначил Zoom оборотный штраф почти на 80 миллионов рублей Фото:

Американская компания Zoom Communication, Inc оштрафована почти на 80 миллионов рублей за работу в России без официального представительства. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением мирового судьи судебного участка N? 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ», — говорится в сообщении в  telegram-канале. Судом было вынесено решение о применении административного взыскания в форме штрафа на сумму 79 609 733 рубля.

Как указано в сообщении, мировой судья признал компанию виновным в нарушении требований российского законодательства о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ. По данным суда, нарушение было совершено повторно: ранее компанию уже привлекали к ответственности за аналогичное несоблюдение требований законодательства.

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Американская компания Zoom Communication, Inc оштрафована почти на 80 миллионов рублей за работу в России без официального представительства. Об этом сообщили в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. «Постановлением мирового судьи судебного участка N? 422 Таганского района города Москвы Зум Комьюникейшнс Инк. (Zoom Communication, Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 13.49 КоАП РФ», — говорится в сообщении в  telegram-канале. Судом было вынесено решение о применении административного взыскания в форме штрафа на сумму 79 609 733 рубля. Как указано в сообщении, мировой судья признал компанию виновным в нарушении требований российского законодательства о деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории РФ. По данным суда, нарушение было совершено повторно: ранее компанию уже привлекали к ответственности за аналогичное несоблюдение требований законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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