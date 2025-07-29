«Деньги есть, а заплатить нельзя»: финансист рассказал, как в 2025 россиянам платить картой за границей

По данным на июль 2025 года, карты российской платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах мира, а карты китайской системы UnionPay, выпущенные российскими банками, могут работать примерно в 35 государствах, но с существенными ограничениями. Финансист, эксперт по туризму Владимир Жайкин рассказал URA.RU о географии приема российских карт и дал рекомендации путешественникам.
В каких странах принимают карту «Мир»
Российская национальная платежная система, созданная в 2014 году как ответ на первые санкционные ограничения, сегодня остается надежным инструментом внутри страны. Но за ее пределами работает лишь в ограниченном числе государств.
«Абхазия и Беларусь — наиболее дружественные территории, где карта „Мир“ работает повсеместно, — поясняет Владимир Жайкин. — В банкоматах и терминалах этих стран проблем обычно не возникает, но в Абхазии стоит учитывать, что безналичный расчет не слишком распространен, особенно в небольших населенных пунктах».
В Азербайджане и Армении ситуация сложнее. По словам эксперта, в этих странах карты «Мир» принимают только банкоматы ВТБ и только для снятия наличных. «В Армении можно снять до 150 тысяч драмов за одну операцию — около 36 тысяч рублей. Этой суммы хватит на пару дней отдыха, но для длительного пребывания придется снимать деньги частями, оплачивая комиссию каждый раз», — отмечает Жайкин.
Полный список стран, где официально принимаются карты «Мир» в 2025 году:
- Абхазия
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Венесуэла
- Вьетнам
- Казахстан
- Куба
- Лаос
- Таджикистан
- Южная Осетия
- Мьянма (подключена в июле 2024 года)
Однако даже в этих странах уровень принятия карт сильно различается. «Во Вьетнаме работают только терминалы банка VRB, которых по стране около целых 350. Но вот проблема в том, что они не маркированы специальными наклейками, поэтому каждый раз вам нужно будет спрашивать, принимают ли в данном заведении российские карты», — поясняет финансист.
Можно ли пользоваться картой «Мир» в Турции: особый случай
Турция, одно из самых популярных направлений среди российских туристов, заслуживает отдельного упоминания. Официально карты «Мир» там не работают с 2023 года, хотя появились обходные пути.
«В ноябре 2023 года российские банки начали устанавливать собственные терминалы в некоторых туристических точках Турции, но это капля в море. Также появилась возможность оплаты по QR-коду через мобильные приложения ВТБ, Сбербанка и „МТС Банка“, — рассказывает Жайкин. — Но эти решения точечные и не заменяют полноценную инфраструктуру».
Где и как работают карты UnionPay
После отключения российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard многие обратили внимание на китайскую систему UnionPay, которая официально работает более чем в 180 странах мира. Однако для россиян эта система также имеет существенные ограничения.
«На сегодняшний день карты UnionPay выпускают только два российских банка — Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. И даже их карты работают не везде», — подчеркивает эксперт.
Важное изменение произошло совсем недавно: 20 июля 2025 года карты Россельхозбанка перестали работать во всех странах Евросоюза после ужесточения санкционного режима. «Из европейских стран теперь они частично работают только в Сербии, которая не входит в ЕС», — отмечает Жайкин.
По оценке эксперта, российские карты UnionPay с относительно высокой вероятностью будут работать в:
- Китае (родина системы)
- Странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Филиппины)
- Странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Киргизия)
- Турции и ОАЭ (проходимость около 70-80%)
Какие расходы и комиссии от пользования российскими картами за границей
Даже если карта работает, ее использование за рубежом может обойтись довольно дорого. «При снятии наличных с карты UnionPay в общем потери могут достигать примерно 7-10% от суммы. Это все складывается из комиссии за конвертацию при пополнении карты (около 3%), комиссии самой платежной системы (еще 3%) и комиссии зарубежного банкомата (1-4%)», — предупреждает финансист.
По его словам, аналогичная ситуация с наличной валютой: «По традиции курс обмена в России обычно не очень выгодный — вы теряете 5-6% при покупке валюты. При обмене долларов или евро на местную валюту за границей теряется еще 3-5%. Посчитаем и в итоге поймем, что общие потери составляют 8-11% от суммы».
Онлайн-платежи
Важный аспект, о котором часто забывают туристы, — ограничения в онлайн-платежах. «Также надо знать, что и большинство западных сервисов, включая Booking.com, Airbnb, Netflix и другие, не принимают карты UnionPay от российских банков. То есть даже имея на карте деньги, вы не сможете забронировать отель на популярных платформах или оплатить цифровые услуги», — подчеркивает Жайкин.
Как россиянам пользоваться картами иностранных банков
Для регулярных путешественников эксперт рекомендует обратить внимание на карты иностранных банков: «Наиболее доступный вариант — оформление счета в банках стран СНГ, особенно в Казахстане и Киргизии. Некоторые финансовые учреждения предлагают дистанционное открытие счета и выпуск карт Visa или Mastercard. Такие карты работают практически во всех странах мира без ограничений».
Преимущество этого решения — минимальные комиссии при конвертации и оплате за рубежом. «Общие потери составляют всего 2-3% от суммы, причем без скрытых комиссий и отказов», — отмечает финансист.
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