«Деньги есть, а заплатить нельзя»: финансист рассказал, как в 2025 россиянам платить картой за границей

Финансист Жайкин: карты МИР работают только в 11 странах мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Как и где за границей работают российские банковские карты
Как и где за границей работают российские банковские карты Фото:

По данным на июль 2025 года, карты российской платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах мира, а карты китайской системы UnionPay, выпущенные российскими банками, могут работать примерно в 35 государствах, но с существенными ограничениями. Финансист, эксперт по туризму Владимир Жайкин рассказал URA.RU о географии приема российских карт и дал рекомендации путешественникам.

В каких странах принимают карту «Мир»

Российская национальная платежная система, созданная в 2014 году как ответ на первые санкционные ограничения, сегодня остается надежным инструментом внутри страны. Но за ее пределами работает лишь в ограниченном числе государств.

«Абхазия и Беларусь — наиболее дружественные территории, где карта „Мир“ работает повсеместно, — поясняет Владимир Жайкин. — В банкоматах и терминалах этих стран проблем обычно не возникает, но в Абхазии стоит учитывать, что безналичный расчет не слишком распространен, особенно в небольших населенных пунктах».

В Азербайджане и Армении ситуация сложнее. По словам эксперта, в этих странах карты «Мир» принимают только банкоматы ВТБ и только для снятия наличных. «В Армении можно снять до 150 тысяч драмов за одну операцию — около 36 тысяч рублей. Этой суммы хватит на пару дней отдыха, но для длительного пребывания придется снимать деньги частями, оплачивая комиссию каждый раз», — отмечает Жайкин.

Полный список стран, где официально принимаются карты «Мир» в 2025 году:

  • Абхазия
  • Азербайджан
  • Армения
  • Беларусь
  • Венесуэла
  • Вьетнам
  • Казахстан
  • Куба
  • Лаос
  • Таджикистан
  • Южная Осетия
  • Мьянма (подключена в июле 2024 года)

Однако даже в этих странах уровень принятия карт сильно различается. «Во Вьетнаме работают только терминалы банка VRB, которых по стране около целых 350. Но вот проблема в том, что они не маркированы специальными наклейками, поэтому каждый раз вам нужно будет спрашивать, принимают ли в данном заведении российские карты», — поясняет финансист.

Можно ли пользоваться картой «Мир» в Турции: особый случай

Турция, одно из самых популярных направлений среди российских туристов, заслуживает отдельного упоминания. Официально карты «Мир» там не работают с 2023 года, хотя появились обходные пути.

«В ноябре 2023 года российские банки начали устанавливать собственные терминалы в некоторых туристических точках Турции, но это капля в море. Также появилась возможность оплаты по QR-коду через мобильные приложения ВТБ, Сбербанка и „МТС Банка“, — рассказывает Жайкин. — Но эти решения точечные и не заменяют полноценную инфраструктуру».

Где и как работают карты UnionPay

После отключения российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard многие обратили внимание на китайскую систему UnionPay, которая официально работает более чем в 180 странах мира. Однако для россиян эта система также имеет существенные ограничения.

«На сегодняшний день карты UnionPay выпускают только два российских банка — Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. И даже их карты работают не везде», — подчеркивает эксперт.

Важное изменение произошло совсем недавно: 20 июля 2025 года карты Россельхозбанка перестали работать во всех странах Евросоюза после ужесточения санкционного режима. «Из европейских стран теперь они частично работают только в Сербии, которая не входит в ЕС», — отмечает Жайкин.

По оценке эксперта, российские карты UnionPay с относительно высокой вероятностью будут работать в:

  • Китае (родина системы)
  • Странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, Малайзия, Сингапур, Филиппины)
  • Странах СНГ (Казахстан, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Киргизия)
  • Турции и ОАЭ (проходимость около 70-80%)

Какие расходы и комиссии от пользования российскими картами за границей

Даже если карта работает, ее использование за рубежом может обойтись довольно дорого. «При снятии наличных с карты UnionPay в общем потери могут достигать примерно 7-10% от суммы. Это все складывается из комиссии за конвертацию при пополнении карты (около 3%), комиссии самой платежной системы (еще 3%) и комиссии зарубежного банкомата (1-4%)», — предупреждает финансист.

По его словам, аналогичная ситуация с наличной валютой: «По традиции курс обмена в России обычно не очень выгодный — вы теряете 5-6% при покупке валюты. При обмене долларов или евро на местную валюту за границей теряется еще 3-5%. Посчитаем и в итоге поймем, что общие потери составляют 8-11% от суммы».

Онлайн-платежи

Важный аспект, о котором часто забывают туристы, — ограничения в онлайн-платежах. «Также надо знать, что и большинство западных сервисов, включая Booking.com, Airbnb, Netflix и другие, не принимают карты UnionPay от российских банков. То есть даже имея на карте деньги, вы не сможете забронировать отель на популярных платформах или оплатить цифровые услуги», — подчеркивает Жайкин.

Как россиянам пользоваться картами иностранных банков

Для регулярных путешественников эксперт рекомендует обратить внимание на карты иностранных банков: «Наиболее доступный вариант — оформление счета в банках стран СНГ, особенно в Казахстане и Киргизии. Некоторые финансовые учреждения предлагают дистанционное открытие счета и выпуск карт Visa или Mastercard. Такие карты работают практически во всех странах мира без ограничений».

Преимущество этого решения — минимальные комиссии при конвертации и оплате за рубежом. «Общие потери составляют всего 2-3% от суммы, причем без скрытых комиссий и отказов», — отмечает финансист.

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По данным на июль 2025 года, карты российской платежной системы «Мир» принимаются в 11 странах мира, а карты китайской системы UnionPay, выпущенные российскими банками, могут работать примерно в 35 государствах, но с существенными ограничениями. Финансист, эксперт по туризму Владимир Жайкин рассказал URA.RU о географии приема российских карт и дал рекомендации путешественникам. В каких странах принимают карту «Мир» Российская национальная платежная система, созданная в 2014 году как ответ на первые санкционные ограничения, сегодня остается надежным инструментом внутри страны. Но за ее пределами работает лишь в ограниченном числе государств. «Абхазия и Беларусь — наиболее дружественные территории, где карта „Мир“ работает повсеместно, — поясняет Владимир Жайкин. — В банкоматах и терминалах этих стран проблем обычно не возникает, но в Абхазии стоит учитывать, что безналичный расчет не слишком распространен, особенно в небольших населенных пунктах». В Азербайджане и Армении ситуация сложнее. По словам эксперта, в этих странах карты «Мир» принимают только банкоматы ВТБ и только для снятия наличных. «В Армении можно снять до 150 тысяч драмов за одну операцию — около 36 тысяч рублей. Этой суммы хватит на пару дней отдыха, но для длительного пребывания придется снимать деньги частями, оплачивая комиссию каждый раз», — отмечает Жайкин. Полный список стран, где официально принимаются карты «Мир» в 2025 году: Однако даже в этих странах уровень принятия карт сильно различается. «Во Вьетнаме работают только терминалы банка VRB, которых по стране около целых 350. Но вот проблема в том, что они не маркированы специальными наклейками, поэтому каждый раз вам нужно будет спрашивать, принимают ли в данном заведении российские карты», — поясняет финансист. Можно ли пользоваться картой «Мир» в Турции: особый случай Турция, одно из самых популярных направлений среди российских туристов, заслуживает отдельного упоминания. Официально карты «Мир» там не работают с 2023 года, хотя появились обходные пути. «В ноябре 2023 года российские банки начали устанавливать собственные терминалы в некоторых туристических точках Турции, но это капля в море. Также появилась возможность оплаты по QR-коду через мобильные приложения ВТБ, Сбербанка и „МТС Банка“, — рассказывает Жайкин. — Но эти решения точечные и не заменяют полноценную инфраструктуру». Где и как работают карты UnionPay После отключения российских банков от международных платежных систем Visa и Mastercard многие обратили внимание на китайскую систему UnionPay, которая официально работает более чем в 180 странах мира. Однако для россиян эта система также имеет существенные ограничения. «На сегодняшний день карты UnionPay выпускают только два российских банка — Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский Банк. И даже их карты работают не везде», — подчеркивает эксперт. Важное изменение произошло совсем недавно: 20 июля 2025 года карты Россельхозбанка перестали работать во всех странах Евросоюза после ужесточения санкционного режима. «Из европейских стран теперь они частично работают только в Сербии, которая не входит в ЕС», — отмечает Жайкин. По оценке эксперта, российские карты UnionPay с относительно высокой вероятностью будут работать в: Какие расходы и комиссии от пользования российскими картами за границей Даже если карта работает, ее использование за рубежом может обойтись довольно дорого. «При снятии наличных с карты UnionPay в общем потери могут достигать примерно 7-10% от суммы. Это все складывается из комиссии за конвертацию при пополнении карты (около 3%), комиссии самой платежной системы (еще 3%) и комиссии зарубежного банкомата (1-4%)», — предупреждает финансист. По его словам, аналогичная ситуация с наличной валютой: «По традиции курс обмена в России обычно не очень выгодный — вы теряете 5-6% при покупке валюты. При обмене долларов или евро на местную валюту за границей теряется еще 3-5%. Посчитаем и в итоге поймем, что общие потери составляют 8-11% от суммы». Онлайн-платежи Важный аспект, о котором часто забывают туристы, — ограничения в онлайн-платежах. «Также надо знать, что и большинство западных сервисов, включая Booking.com, Airbnb, Netflix и другие, не принимают карты UnionPay от российских банков. То есть даже имея на карте деньги, вы не сможете забронировать отель на популярных платформах или оплатить цифровые услуги», — подчеркивает Жайкин. Как россиянам пользоваться картами иностранных банков Для регулярных путешественников эксперт рекомендует обратить внимание на карты иностранных банков: «Наиболее доступный вариант — оформление счета в банках стран СНГ, особенно в Казахстане и Киргизии. Некоторые финансовые учреждения предлагают дистанционное открытие счета и выпуск карт Visa или Mastercard. Такие карты работают практически во всех странах мира без ограничений». Преимущество этого решения — минимальные комиссии при конвертации и оплате за рубежом. «Общие потери составляют всего 2-3% от суммы, причем без скрытых комиссий и отказов», — отмечает финансист.
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