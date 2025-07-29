Депутат Госдумы Лантратова вмешалась в абсурдную ситуацию с фильмом «А зори здесь тихие»

Депутат Госдумы Лантратова требует снять ценз с классики советского кино
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Яна Лантратова намерена снять возрастной ценз с советской военной классики
Яна Лантратова намерена снять возрастной ценз с советской военной классики Фото:

Депутат Государственной Думы Яна Лантратова намерена убрать пометки «16+» и «18+» с фильмов, ставших классикой советского кино. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале.

«Мы все выросли на великих фильмах о Великой Отечественной войне — „А зори здесь тихие“, „Они сражались за Родину“, „Иваново детство“, „Летят журавли“. Эти картины не развлекали, они воспитывали нас. Но что мы видим сейчас? Фильмы, которые несут в себе мощнейший воспитательный заряд, получают маркировку „16+“ или даже „18+“ из-за наличия сцен боевых действий. Это приводит к абсурдной ситуации: школы, библиотеки, патриотические клубы вынуждены отказываться от показа этих произведений, опасаясь штрафов и блокировок», — заявила Лантратова.

По мнению Лантратовой, из-за возрастных пометок дети лишаются возможности видеть примеры героизма и самопожертвования. В то же время, в интернете дети сталкиваются с контентом, наполненного насилием, агрессией и деструктивными идеями. По мнению депутата, это создает правовой и идеологический дисбаланс, когда действительно ценный, формирующий личность контент оказывается под запретом, а вредоносный — свободно доступен.

Лантратова готовит поправки в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их цель — убрать возрастные ограничения для фильмов, включенных в реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов. Соответствующее письмо Лантратова направила вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой.

Лантратова является председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В Думе представляет партию «Справедливая Россия». Лантратова является автором ряда законодательных инициатив. Также она нередко выступает с яркими высказываниями. В частности, Лантратова заявила, что, пытаясь разорвать связь украинской и русской православных церквей, на Украине рвут связь между людьми и Богом.

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Депутат Государственной Думы Яна Лантратова намерена убрать пометки «16+» и «18+» с фильмов, ставших классикой советского кино. Об этом Лантратова сообщила в своем telegram-канале. «Мы все выросли на великих фильмах о Великой Отечественной войне — „А зори здесь тихие“, „Они сражались за Родину“, „Иваново детство“, „Летят журавли“. Эти картины не развлекали, они воспитывали нас. Но что мы видим сейчас? Фильмы, которые несут в себе мощнейший воспитательный заряд, получают маркировку „16+“ или даже „18+“ из-за наличия сцен боевых действий. Это приводит к абсурдной ситуации: школы, библиотеки, патриотические клубы вынуждены отказываться от показа этих произведений, опасаясь штрафов и блокировок», — заявила Лантратова. По мнению Лантратовой, из-за возрастных пометок дети лишаются возможности видеть примеры героизма и самопожертвования. В то же время, в интернете дети сталкиваются с контентом, наполненного насилием, агрессией и деструктивными идеями. По мнению депутата, это создает правовой и идеологический дисбаланс, когда действительно ценный, формирующий личность контент оказывается под запретом, а вредоносный — свободно доступен. Лантратова готовит поправки в ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Их цель — убрать возрастные ограничения для фильмов, включенных в реестр социально значимых и рекомендованных к показу в рамках школьных программ и патриотических клубов. Соответствующее письмо Лантратова направила вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой. Лантратова является председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В Думе представляет партию «Справедливая Россия». Лантратова является автором ряда законодательных инициатив. Также она нередко выступает с яркими высказываниями. В частности, Лантратова заявила, что, пытаясь разорвать связь украинской и русской православных церквей, на Украине рвут связь между людьми и Богом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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