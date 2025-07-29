СК начал расследовать падение беспилотника в Минске

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Внутри боевой части находился тротил
Внутри боевой части находился тротил Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет Беларуси начал расследование по факту падения беспилотника в Минске. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске», — пишет СК. Следователи изъяли фрагменты корпуса и крыльев дрона, его двигатель, навигационное оборудование, а также боевую часть. Внутри боевой части находился тротил и большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков, что указывает на потенциальную опасность устройства.

В ночь на 29 июля в Минске во дворе жилого дома №72 по улице Матусевича найдены обломки беспилотного летательного аппарата. Дрон был обнаружен силами Министерства обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и упал на придомовую территорию. В результате падения беспилотника были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших среди жителей и прохожих нет, эвакуация жильцов не проводилась.

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Следственный комитет Беларуси начал расследование по факту падения беспилотника в Минске. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства. «Следственным комитетом расследуется уголовное дело по факту падения БПЛА в Минске», — пишет СК. Следователи изъяли фрагменты корпуса и крыльев дрона, его двигатель, навигационное оборудование, а также боевую часть. Внутри боевой части находился тротил и большое количество поражающих элементов в виде металлических шариков, что указывает на потенциальную опасность устройства. В ночь на 29 июля в Минске во дворе жилого дома №72 по улице Матусевича найдены обломки беспилотного летательного аппарата. Дрон был обнаружен силами Министерства обороны и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, после чего потерял управление и упал на придомовую территорию. В результате падения беспилотника были повреждены несколько припаркованных автомобилей. Пострадавших среди жителей и прохожих нет, эвакуация жильцов не проводилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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