В Хабаровске двое рабочих упали в пустую цистерну и погибли

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Оба мужчины погибли на месте происшествия (архивное фото)
Оба мужчины погибли на месте происшествия (архивное фото) Фото:

В Хабаровске на территории АО «Хабаровский речной торговый порт» двое рабочих погибли после падения в пустую цистерну. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«Около 13:00 (время местное) на территории площадки АО „Хабаровский речной торговый порт“, арендуемой транспортной компанией, один из ее работников, 47-летний мужчина, упал в пустую цистерну, предназначенную для перевозки топлива и потерял сознание», — пишет транспортная прокуратура в официальном telegram-канале. Его коллега, 43-летний водитель бензовоза, попытался оказать помощь, однако также потерял сознание. Оба мужчины погибли на месте происшествия.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку по факту трагедии и выясняет все обстоятельства случившегося. Предварительно, происшествие квалифицируется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц.

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В Хабаровске на территории АО «Хабаровский речной торговый порт» двое рабочих погибли после падения в пустую цистерну. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. «Около 13:00 (время местное) на территории площадки АО „Хабаровский речной торговый порт“, арендуемой транспортной компанией, один из ее работников, 47-летний мужчина, упал в пустую цистерну, предназначенную для перевозки топлива и потерял сознание», — пишет транспортная прокуратура в официальном telegram-канале. Его коллега, 43-летний водитель бензовоза, попытался оказать помощь, однако также потерял сознание. Оба мужчины погибли на месте происшествия. Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку по факту трагедии и выясняет все обстоятельства случившегося. Предварительно, происшествие квалифицируется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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