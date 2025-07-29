В Хабаровске двое рабочих упали в пустую цистерну и погибли

В Хабаровске на территории АО «Хабаровский речной торговый порт» двое рабочих погибли после падения в пустую цистерну. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«Около 13:00 (время местное) на территории площадки АО „Хабаровский речной торговый порт“, арендуемой транспортной компанией, один из ее работников, 47-летний мужчина, упал в пустую цистерну, предназначенную для перевозки топлива и потерял сознание», — пишет транспортная прокуратура в официальном telegram-канале. Его коллега, 43-летний водитель бензовоза, попытался оказать помощь, однако также потерял сознание. Оба мужчины погибли на месте происшествия.
Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку по факту трагедии и выясняет все обстоятельства случившегося. Предварительно, происшествие квалифицируется по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц.
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