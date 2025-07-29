Россияне смогут навсегда отказаться от нежелательных звонков и спама

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу новый закон, значительно расширяющий права абонентов в сфере защиты от спама и навязчивых звонков. Об этом сообщает УБК МВД России.
Согласно новым правилам, говорится в telegram-канале «Вестник Киберполиции России», любой абонент сможет самостоятельно отказаться от получения массовых SMS-рассылок и уведомлений. Для этого достаточно подать соответствующее заявление своему оператору связи. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. После подачи заявления оператор обязан прекратить передачу нежелательных сообщений и звонков.
Если оператор продолжит отправку спама после получения заявления, абонент вправе подать жалобу через специальный сервис на портале «Госуслуги». Рассмотрение обращений будет происходить в ускоренном порядке, а операторы, нарушающие требования закона, могут быть привлечены к ответственности. Ожидается, что нововведение существенно усложнит работу телефонных мошенников и снизит количество навязчивых звонков. Ограничение массовых рассылок позволит россиянам чувствовать себя более защищенными и снизит риск попадания на уловки аферистов.
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