Россияне смогут навсегда отказаться от нежелательных звонков и спама

© Служба новостей «URA.RU»
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Достаточно подать соответствующее заявление своему оператору связи
Достаточно подать соответствующее заявление своему оператору связи Фото:

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу новый закон, значительно расширяющий права абонентов в сфере защиты от спама и навязчивых звонков. Об этом сообщает УБК МВД России.

Согласно новым правилам, говорится в telegram-канале «Вестник Киберполиции России», любой абонент сможет самостоятельно отказаться от получения массовых SMS-рассылок и уведомлений. Для этого достаточно подать соответствующее заявление своему оператору связи. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. После подачи заявления оператор обязан прекратить передачу нежелательных сообщений и звонков.

Если оператор продолжит отправку спама после получения заявления, абонент вправе подать жалобу через специальный сервис на портале «Госуслуги». Рассмотрение обращений будет происходить в ускоренном порядке, а операторы, нарушающие требования закона, могут быть привлечены к ответственности. Ожидается, что нововведение существенно усложнит работу телефонных мошенников и снизит количество навязчивых звонков. Ограничение массовых рассылок позволит россиянам чувствовать себя более защищенными и снизит риск попадания на уловки аферистов.

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С 1 августа 2025 года в России вступает в силу новый закон, значительно расширяющий права абонентов в сфере защиты от спама и навязчивых звонков. Об этом сообщает УБК МВД России. Согласно новым правилам, говорится в telegram-канале «Вестник Киберполиции России», любой абонент сможет самостоятельно отказаться от получения массовых SMS-рассылок и уведомлений. Для этого достаточно подать соответствующее заявление своему оператору связи. Сделать это можно будет через личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении. После подачи заявления оператор обязан прекратить передачу нежелательных сообщений и звонков. Если оператор продолжит отправку спама после получения заявления, абонент вправе подать жалобу через специальный сервис на портале «Госуслуги». Рассмотрение обращений будет происходить в ускоренном порядке, а операторы, нарушающие требования закона, могут быть привлечены к ответственности. Ожидается, что нововведение существенно усложнит работу телефонных мошенников и снизит количество навязчивых звонков. Ограничение массовых рассылок позволит россиянам чувствовать себя более защищенными и снизит риск попадания на уловки аферистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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