В России зафиксирован рост преступности мигрантов

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Большинство преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков
Большинство преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков Фото:

За первые шесть месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 13%. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации (СКР).

«По итогам полугодия зафиксирован рост на 13% числа преступлений, совершенных приезжими», — говорится в официальном telegram-канале СКР. Особое внимание в докладе уделяется увеличению числа особо тяжких преступлений среди мигрантов. Зафиксирован рост этого показателя на 74%. Большинство таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков.

Ведомство также отмечает тревожную тенденцию роста числа преступлений, совершенных мигрантами против детей. СКР сообщает о росте случаев групповой этнической преступности, а также о сохраняющемся высоком уровне посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность. Данные о росте преступности среди мигрантов были представлены главе СК Александру Бастрыкину на итоговом совещании по результатам работы ведомства за первое полугодие 2025 года.

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За первые шесть месяцев 2025 года количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось на 13%. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации (СКР). «По итогам полугодия зафиксирован рост на 13% числа преступлений, совершенных приезжими», — говорится в официальном telegram-канале СКР. Особое внимание в докладе уделяется увеличению числа особо тяжких преступлений среди мигрантов. Зафиксирован рост этого показателя на 74%. Большинство таких преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. Ведомство также отмечает тревожную тенденцию роста числа преступлений, совершенных мигрантами против детей. СКР сообщает о росте случаев групповой этнической преступности, а также о сохраняющемся высоком уровне посягательств на половую свободу и половую неприкосновенность. Данные о росте преступности среди мигрантов были представлены главе СК Александру Бастрыкину на итоговом совещании по результатам работы ведомства за первое полугодие 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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