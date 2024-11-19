Утонувший в грязи Екатеринбург заваливает снегом: 15 фото

Снегопад начался ранним утром
На Екатеринбург 20 ноября обрушился снегопад после аномальной ноябрьской оттепели, которая превратила ранее выпавшие осадки в грязную кашу. Своевременно справиться со слякотью ответственные за уборку в городе не смогли. К чему это привело — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
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