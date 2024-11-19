19 ноября 2024

Утонувший в грязи Екатеринбург заваливает снегом: 15 фото

Улицы Екатеринбурга 20 ноября завалило снегом после оттепели
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в городе. Екатеринбург
Снегопад начался ранним утром Фото:

На Екатеринбург 20 ноября обрушился снегопад после аномальной ноябрьской оттепели, которая превратила ранее выпавшие осадки в грязную кашу. Своевременно справиться со слякотью ответственные за уборку в городе не смогли. К чему это привело — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.

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На Екатеринбург 20 ноября обрушился снегопад после аномальной ноябрьской оттепели, которая превратила ранее выпавшие осадки в грязную кашу. Своевременно справиться со слякотью ответственные за уборку в городе не смогли. К чему это привело — отфиксировал фотокорреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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