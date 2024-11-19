19 ноября 2024

Четыре екатеринбуржца отравились едой из Simple Coffee

© Служба новостей «URA.RU»
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Simple Coffee на Радищева 24. Екатеринбург, simple coffee
Остановить массовые отравления удалось благодаря быстрой реакции службы качества. Фото:

Норовирусную инфекцию нашли у двух сотрудников цеха, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee в конце октября, тогда же с жалобами на отравление обратились два гостя. После этого руководство кофеен в Екатеринбурге отправило всех работников на сдачу анализов, а еду из цеха и заведений утилизировали, рассказали URA.RU представители Simple Coffee.

«Службой качества было дано срочное распоряжение утилизировать всю продукцию производственного цеха как на хранении, так и в кофейнях сети, чтобы остановить возможное распространение заболевания, сам производственный цех был мгновенно остановлен по всем направлениям работы. Сотрудники с признаками пищевого отравления были отстранены от рабочих смен и отправлены на больничный», — поделились в пресс-службе сети. С отравившимися гостями компания поддерживала связь, содействовала в получении медпомощи, прохождении анализов и выплате компенсации.

Кофейни сети продезинфицировали — последняя процедура прошла 29 октября, после чего сотрудники прошли контрольную проверку. Производственный цех закрыли 8 ноября по распоряжению Роспотребнадзора, сейчас он находится на ремонте.

«Несмотря на то, что сеть кофеен понесла значительные убытки от утилизации всей продукции и остановки деятельности производственного цеха, был реализован главный принцип нашей работы — обеспечение безопасности для сотрудников и постоянных гостей», — рассказали в Simple Coffee. После получения официальных разрешений от Роспотребнадзора цех вернется к работе, а продукция в сети появится в новом ассортименте.

Санврачи закрыли предприятие на два месяца после жалобы о том, что один из сотрудников является носителем острой кишечной инфекции. Специалисты проверили цех и выявили различные нарушения.

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Норовирусную инфекцию нашли у двух сотрудников цеха, где готовили еду для сети популярных кофеен Simple Coffee в конце октября, тогда же с жалобами на отравление обратились два гостя. После этого руководство кофеен в Екатеринбурге отправило всех работников на сдачу анализов, а еду из цеха и заведений утилизировали, рассказали URA.RU представители Simple Coffee. «Службой качества было дано срочное распоряжение утилизировать всю продукцию производственного цеха как на хранении, так и в кофейнях сети, чтобы остановить возможное распространение заболевания, сам производственный цех был мгновенно остановлен по всем направлениям работы. Сотрудники с признаками пищевого отравления были отстранены от рабочих смен и отправлены на больничный», — поделились в пресс-службе сети. С отравившимися гостями компания поддерживала связь, содействовала в получении медпомощи, прохождении анализов и выплате компенсации. Кофейни сети продезинфицировали — последняя процедура прошла 29 октября, после чего сотрудники прошли контрольную проверку. Производственный цех закрыли 8 ноября по распоряжению Роспотребнадзора, сейчас он находится на ремонте. «Несмотря на то, что сеть кофеен понесла значительные убытки от утилизации всей продукции и остановки деятельности производственного цеха, был реализован главный принцип нашей работы — обеспечение безопасности для сотрудников и постоянных гостей», — рассказали в Simple Coffee. После получения официальных разрешений от Роспотребнадзора цех вернется к работе, а продукция в сети появится в новом ассортименте. Санврачи закрыли предприятие на два месяца после жалобы о том, что один из сотрудников является носителем острой кишечной инфекции. Специалисты проверили цех и выявили различные нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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